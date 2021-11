garce | Jeff Bezos et Lauren Sanchez sont en fait des « amis proches » avec Leo DiCaprio

Toute la semaine, nous avons discuté du très court clip vidéo de Jeff Bezos et Lauren Sanchez saluant Leonardo DiCaprio au gala LACMA Art + Film samedi dernier. Dans la vidéo, Lauren s’allonge alors qu’elle embrasse Leo, jette la tête en arrière pour lui sourire. On aurait dit qu’elle était en train de flirter, mais bien sûr, tout le monde a plaisanté à ce sujet et a dit que Lauren était prête à tout risquer pour Leo. Même Jeff Bezos a fait une « blague » sur le fait de jeter Leo d’une falaise. Donc je suppose que les gens demandaient (??) à quoi ressemblait la relation entre Bezos et DiCaprio? Et voici notre réponse :

Après qu’une vidéo de la partenaire de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, faisant des yeux brillants à Leonardo DiCaprio lors d’un gala soit devenue virale – des sources ont dit à Page Six qu’ils étaient tous des amis de longue date. « Ce sont des amis très proches et le sont depuis un certain temps », a déclaré une source à Page Six. La vidéo de Sanchez donnant à DiCaprio un look de star n’était pas tout à fait ce qu’elle semblait, nous ont dit des sources. En fait, on nous dit que DiCaprio est celui qui a invité le couple au gala LACMA Art + Film le week-end dernier – et ils sont si proches qu’ils passent même des vacances ensemble. DiCaprio et sa petite amie Camila Morrone, 24 ans, ont été photographiés en vacances à Hawaï le mois dernier et des sources nous ont dit qu’ils étaient en fait en voyage en couple avec Bezos et Sanchez. « [They find] terrain d’entente dans la lutte contre le changement climatique et leur travail dans l’activisme environnemental », a expliqué la source à propos de leur connexion. La relation est cependant d’autant plus étroite que DiCaprio est également copain avec l’ex de Sanchez, le méga-agent Patrick Whitesell.

[From Page Six]

Bon sang, pouvez-vous imaginer être en vacances à Hawaï avec Leo, Lauren et Jeff ? Je pourrais affirmer que Leo sait comment passer un bon moment, qu’il serait capable de se détendre, mais maintenant je me demande si Leo a passé toutes les vacances à essayer d’éviter Lauren, qui le chassait comme un gros gibier. Quoi qu’il en soit, maintenant nous le savons – Bezos et DiCaprio sont amis et Leo est également ami avec l’ex de Lauren et tout est très interconnecté et starf-cky.

Leonardo Dicaprio rencontre Jeff Bezos et sa nouvelle petite amie au Art Gala à LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT – 2Cool2Blog (@2cooI2blog) 7 novembre 2021

