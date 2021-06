garce | Jennifer Aniston a fait la couverture de People Mag pour parler de couchers de soleil, de paix

Jennifer Aniston couvre le numéro de cette semaine de People Magazine sans raison particulière. La saison 2 de The Morning Show ne sortira qu’en septembre, donc je ne suis même pas sûr que cela se qualifie pour une “promotion très précoce”, bien que les gens mentionnent l’émission, alors voilà. Il s’agit essentiellement du rappel périodique d’Aniston qu’elle va bien et que tout va bien dans sa vie. Elle le dit depuis un moment maintenant, mais j’apprécie en fait le fait qu’elle n’ait pas couru avec une campagne post-Justin Theroux “Je vais bien”. Après la fin de la chose avec Justin (ce n’était pas un mariage légal, quoi qu’il en soit), Jennifer est publiquement célibataire, travaille beaucoup et se détend avec son cercle de déesses. Quelques faits saillants de cette pièce People :

Ce qu’elle fait la promotion : L’actrice est récemment devenue le visage de la marque de collagène Vital Proteins et a la deuxième saison de sa série Apple TV +, The Morning Show, qui débutera en septembre, mais prend toujours le temps de chaque journée bien remplie pour regarder le coucher du soleil, dit-elle à PEOPLE. « C’est mon moment préféré, dit-elle. “Je souhaite que nous puissions figer le temps dans cette heure magique parce qu’il y a beaucoup de choses à comprendre, l’appréciation de la journée et ce qui se passe.” Elle médite : «Pour moi, je médite tous les jours – et assis tranquillement, j’écris. C’est assez. Et tout type de pratique du yoga est ma méditation. J’ai juste foi en une image plus grande, je suppose. Et je crois en l’humanité, même s’il y a tellement de choses qui nous découragent d’y croire – mais j’y crois. Sa vie en ce moment : Aniston cite son travail et ses amis, ainsi que ses chiens bien-aimés – le mélange de schnauzer Clyde, le mélange de pit-bull Sophie et le mélange de Great Pyrenees nouvellement sauvé Lord Chesterfield. « Je suis dans un endroit vraiment paisible. J’ai un travail que j’aime, j’ai des gens dans ma vie qui sont tout pour moi, et j’ai de beaux chiens. Je suis juste un être humain très chanceux et béni. Son dernier moment de bonheur : Aniston se tourne à nouveau vers le coucher du soleil. « C’est si simple. Il n’y a pas de véritables marqueurs pour cela, mais il y a juste des moments où vous vous sentez juste… ahhhh. La conscience de soi est la clé. J’ai vraiment beaucoup retiré de la thérapie. Le simple fait d’être une personne publique, il y a beaucoup de choses incroyables qui vont avec. Mais il y a aussi beaucoup de choses difficiles, parce que nous ne sommes que des humains, et nous avons tendance à nous promener avec des yeux de bœuf sur la tête. » Elle doit encore mentionner les bébés : « Parfois, vous ne pouvez pas aider les membres de votre famille ou les personnes qui envoient des trucs à se dire ‘Qu’est-ce que c’est ? Tu vas avoir un bébé ? Vas-tu te marier?’ C’est comme, ‘Oh, bon sang, quand et combien d’années te faudra-t-il pour ignorer cette bêtise ?’ », dit Aniston. Elle ajoute qu’elle aimerait qu’on se souvienne avant tout d’avoir fait rire son entourage. « J’ai bon cœur et je suis une excellente amie », dit-elle. “Je dirige avec amour.”

[From People]

C’était bizarre, non ? Est-ce qu’elle est en train de mourir ? Est-ce que j’ai raté quelque chose où elle est tombée malade ou quelque chose ? Il y a une étrange ambiance “Je suis en paix pour ma dernière étape de la vie” à cela que je ne peux pas mettre le doigt. Peut-être que je suis juste confus par la raison pour laquelle cette pièce se produit même. Certes, Jennifer pouvait appeler People Magazine à n’importe quelle semaine et ils la mettraient en couverture. Les a-t-elle appelés juste pour promouvoir ces suppléments de protéines et ils ont fait de ses mots sur le coucher du soleil la couverture ? Hum.

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid, Avalon Red.

Lien source

Le poste garce | Jennifer Aniston a fait la couverture de People Mag pour parler des couchers de soleil, la paix est apparue en premier sur ..