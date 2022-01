garce | Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​passé le jour de Noël avec ses enfants

Autumnal Bennifer s’étendait jusqu’à Winter Bennifer et tout semblait bien se passer. Puis Ben est apparu dans l’émission SiriusXM de Howard Stern en décembre et l’enfer s’est déchaîné. Les citations de Ben sur la toxicomanie et son mariage avec Jen Garner n’ont pas bien atterri – il a dit, de diverses manières, qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Garner, que s’il était toujours avec Garner, il boirait toujours, et il est définitivement parti l’impression qu’il blâmait son *mariage* pour son alcoolisme. Lorsque Ben a essayé de clarifier les commentaires, il a dit que tout était « appât à clics » (non, il a été cité avec précision) et, accessoirement, il avait l’air et avait l’air complètement cuit au cours de cette interview avec Jimmy Kimmel.

Le fait est que Ben est un auto-saboteur chronique et chaque fois que les choses vont trop bien pour lui, historiquement, il commence à s’auto-saboter. J’étais donc intéressé de voir quelle serait la réaction de J.Lo. Au début, des sources ont affirmé que J.Lo était en colère contre le désordre de Ben, puis Lopez a directement nié ces articles de tabloïd et a déclaré qu’elle n’était pas du tout en colère contre Ben. Pendant les vacances, ils ont passé beaucoup de temps avec leurs enfants, et tout semble rentré dans l’agenda de Bennifer :

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont célébré les vacances en famille. L’acteur, 49 ans, a passé du temps avec ses enfants – ses filles Violet, 16 ans, et Seraphina, 12 ans, et son fils Samuel, 9 ans, qu’il partage avec son ex-femme Jennifer Garner – la veille de Noël à Los Angeles, a déclaré une source à PEOPLE. Le lendemain, la star d’Argo a fêté Noël avec Lopez, ses enfants et sa mère. La chanteuse partage les jumeaux Max et Emme, tous deux âgés de 13 ans, avec son ex-mari Marc Anthony. « C’était des vacances assez calmes pour eux. Ils l’ont vraiment apprécié après une chute chargée », ajoute l’initié. Affleck et Lopez ont ravivé leur romance en avril avant de devenir officiels sur Instagram en juillet pour l’anniversaire du chanteur. Une source avait précédemment déclaré à PEOPLE qu’ils « s’engageaient pour le long terme ».

Je suppose que cela signifie que Garner a eu les enfants le jour de Noël et que Ben a donc fait « Noël » avec les enfants la veille de Noël, puis a passé le jour de Noël avec J.Lo, Emme et Max. Où est Marc Anthony dans tout ça ? Était-il là aussi, ou passait-il du temps avec certains de ses autres enfants ? Quoi qu’il en soit, à un moment donné, j’ai pensé que nous obtiendrions peut-être une proposition de Noël de Bennifer, mais je pense que l’interview de Ben Stern a un peu retardé le calendrier. Peut-être une proposition pour la Saint-Valentin ? Hum.

Voici des photos de Ben et Jen le 30 décembre à Bel Air.

