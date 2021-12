garce | Jennifer Lopez nie directement être en colère contre Ben Affleck pour son interview avec Stern

Voici quelques photos de Ben Affleck et Jennifer Lopez la semaine dernière, alors qu’ils entraient ensemble dans le studio de Jimmy Kimmel. C’était l’interview où Ben avait l’air haut comme l’enfer alors qu’il essayait de nettoyer son gâchis Howard Stern. Son mess Stern était l’endroit où il parlait de la façon dont il avait été «piégé» dans son mariage avec Jennifer Garner et de la façon dont il continuerait à boire s’il était marié avec elle. Apparemment, J.Lo était en colère contre Ben pour l’interview « imprudente » et « cavalière » de Stern. C’est ce que des sources ont affirmé. Mais J.Lo a pris un moment pour démentir cette histoire directement à People Mag :

Jennifer Lopez a le dos de Ben Affleck. Malgré les reportages des médias selon lesquels Lopez s’est offusqué des commentaires d’Affleck concernant son ex-femme, Jennifer Garner, lors d’une récente interview avec Howard Stern, le chanteur de On My Way a déclaré que les rumeurs étaient totalement hors de propos. « Cette histoire n’est tout simplement pas vraie », a déclaré Lopez à PEOPLE exclusivement. « Ce n’est pas ce que je ressens. » Elle ajoute à propos d’Affleck, avec qui elle a ravivé une relation amoureuse plus tôt cette année, « Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que père, coparent et personne. » Lopez, pour sa part, soutient pleinement Affleck et estime que toute caractérisation négative – à la fois de lui et des rumeurs selon lesquelles elle serait en colère contre lui pour l’interview de Stern – est erronée. Une source proche du couple est d’accord et dit que le couple est « dans un très grand espace et vraiment heureux ».

[From People]

Fondamentalement, depuis que Ben et J.Lo se sont remis ensemble, nous avons tous attendu avec impatience de voir ce que Ben ferait pour tout foutre en l’air. Ce que nous avons oublié, cependant, c’est que J.Lo a une tolérance exceptionnellement élevée pour les conneries. Elle restera avec un mec même lorsque les drapeaux rouges flotteront. Alors… alors que je suis en quelque sorte déçu par J.Lo, c’est tout à fait son caractère pour elle. Elle pense que cette fois sera différente. Je pense que cela se terminera encore une fois dans le chagrin, et quand ce sera le cas, Ben va se plaindre d’elle à Howard Stern.

PS… Ben et J.Lo étaient sortis séparément hier à LA, faisant tous les deux des achats de Noël. Les stars, elles sont comme nous ! Ils font aussi leurs achats de Noël le week-end avant Noël. J.Lo était à Saks avec sa sœur, tandis que Ben emmenait ses enfants et les enfants de J.Lo faire du shopping avec sa mère. Emme et Seraphina se tenaient la main comme des besties, ce qui est adorable.

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid.