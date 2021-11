garce | Jessica Simpson a fêté ses quatre ans de sobriété : « Je ne m’aimais pas »

En janvier 2020, Jessica Simpson a commencé à promouvoir ses mémoires. Elle a donné beaucoup d’interviews et l’un des plus grands sujets de conversation était sa sobriété. Pendant des années auparavant, Jessica avait la réputation d’être une ivrogne désordonnée mais heureuse, quelqu’un qui aimait sortir et boire, ou organiser des fêtes et se perdre, etc. Lors de la promotion de son livre, Jessica a révélé qu’elle avait touché le fond en 2017 , et elle a juré de ne pas boire d’alcool et n’a pas touché le truc depuis. Il s’avère que le 1er novembre est son anniversaire sobre, et elle l’a célébré en publiant une photo d’elle le même jour en 2017, avec ce message :

Cette personne au petit matin du 1er novembre 2017 est une version méconnaissable de moi-même. J’avais tellement de découvertes à débloquer et à explorer. Je savais qu’en ce moment même, je me permettrais de reprendre ma lumière, de remporter la victoire sur ma bataille interne du respect de moi-même et de braver ce monde avec une clarté perçante. Personnellement, pour ce faire, je devais arrêter de boire de l’alcool parce que mon esprit et mon cœur tournaient dans la même direction et honnêtement, j’étais épuisé. Je voulais ressentir la douleur pour pouvoir la porter comme un insigne d’honneur. Je voulais vivre comme un leader et briser les cycles pour avancer – ne jamais regarder en arrière avec regret et remords sur les choix que j’ai faits et que je ferais pour le reste de mon temps ici dans ce monde magnifique. Je ne peux pas croire que ça fait 4 ans ! On dirait peut-être 2. Je pense que c’est une bonne chose. Ha. Il y a tellement de stigmatisation autour du mot alcoolisme ou de l’étiquette d’alcoolique. Le vrai travail qui devait être fait dans ma vie était d’accepter l’échec, la douleur, le brisement et l’auto-sabotage. La consommation d’alcool n’était pas le problème. J’étais. Je ne m’aimais pas. Je ne respectais pas mon propre pouvoir. Aujourd’hui, je le fais. J’ai accepté les peurs et j’ai accepté les parties de ma vie qui sont simplement tristes. Je possède mon pouvoir personnel avec un courage émouvant. Je suis follement honnête et confortablement ouvert. Je suis libre.

[From Jessica’s IG]

Elle a raison sur la stigmatisation de l’alcoolisme et du rétablissement aussi. Il est assez courant de revenir en arrière, de faire une erreur, mais le but est de continuer à lutter pour la sobriété, de travailler avec n’importe quel programme qui fonctionne pour vous, ou de faire ce que vous devez faire pour protéger votre voyage sobre. Je respecte vraiment Jessica pour cela, pour avoir posté cette photo et parlé de son cul et de la façon dont cela l’a changée.

