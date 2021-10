garce | John Mulaney et sa petite amie enceinte ont-ils déjà rompu parce qu’il a triché ?

John Mulaney et sa petite amie ont peut-être rompu. La source est quelqu’un qui envoie un pourboire à Deuxmoi, alors qui sait. La première fois que nous avons entendu parler de Mulaney et de sa petite amie (qui restera anonyme sur ce blog, pour des raisons) était en mai, juste après avoir appris sa rupture avec sa femme Anna-Marie Tendler. En septembre, la petite amie de John Mulaney était visiblement enceinte et ils ont fini par confirmer la grossesse. Il y avait aussi des photos exclusives à People et une interview de Seth Meyers, et une chronologie à laquelle personne ne croit (parce que cela n’a aucun sens).

En résumé, Mulaney a trompé sa femme et a renversé son barrage/petite amie peu de temps après sa sortie de cure de désintoxication. C’était un énorme gâchis. Si cette soumission de Deuxmoi est exacte, alors ça va être encore plus compliqué :

Ma pensée était qu’ils resteraient ensemble jusqu’à la naissance du bébé et que Mulaney trouverait un moyen de sortir de la «relation» quelques mois plus tard. Cela dit quelque chose qu’ils ne peuvent même pas serrer les dents et atteindre une grossesse à terme. Quelques heures après que Deuxmoi a publié cet article pas si aveugle, ils ont eu cette mise à jour :

Alors… il l’a trompée ?? OUAIS !

CB a souligné qu’il y a trois semaines, dans l’édition imprimée de Us Weekly (datée du 13 octobre), il y avait une histoire sur la façon dont tout allait trop vite entre Mulaney et sa petite amie et c’était « une aventure qui est devenue incontrôlable » et » le bébé est sorti du champ gauche… » Mulaney a été décrit par les sources de Us Weekly comme n’étant pas détendu et ne faisant aucune planification à long terme. Les sources disent également qu’elle était heureuse d’être dans une relation ouverte et que ses amis sont comme « fille, ça n’allait jamais durer ». Us Weekly a toujours été SON exutoire de choix lorsqu’elle veut faire connaître son histoire. Elle introduisait l’idée qu’il «voyait d’autres personnes» et qu’elle avait des doutes, mais c’est cool, tout ce qu’il veut. PAGAILLE!

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.

Lien source