garce | John Mulaney et sa petite amie sont «plus proches que jamais» après avoir accueilli leur bébé

John Mulaney et sa petite amie ont accueilli leur fils Malcolm Hiệp Mulaney juste avant Thanksgiving. Ils ont attendu des semaines avant d’annoncer quoi que ce soit, car si la petite amie de John Mulaney a mené à terme, cela signifie que leur « échéancier » est réduit en miettes. Pourtant, un bébé adorable et en bonne santé est là et cela vaut toujours la peine d’être célébré. La petite amie de John Mulaney a posté une deuxième photo du mignon bébé Malcolm pour le Nouvel An et cette fois, elle s’est incluse dans la photo. Elle semble apprécier ce moment. Juste avant qu’elle n’accouche, il y avait eu une vague d’histoires sur la façon dont Mulaney et sa petite amie ne dureraient probablement pas plus longtemps et sur la façon dont elle se préparait déjà à élever l’enfant seule. Maintenant, les sources disent OK ! Magazine que le bébé les a rapprochés :

John Mulaney et Olivia Munn sont aux anges après avoir tranquillement accueilli leur fils le 24 novembre – mais une source dit OK ! ils sont également confrontés à la nervosité du bébé pour la première fois. « John et Olivia sont épuisés la plupart du temps et ne ferment pas beaucoup les yeux », confie la source du couple, dont les premiers jours en tant que maman et papa consistaient à surveiller nerveusement leur nouveau-né pendant qu’il dormait profondément. « Ils sont nouveaux dans ce domaine et ont dû apprendre à la volée. » Bien qu’ils soient entrés en territoire inconnu, Mulaney, 39 ans, et Munn, 41 ans, ont déjà établi une routine en ce qui concerne les tétées, l’heure de la sieste et le devoir des couches. Le comédien (qui a affirmé en 2019 qu’il ne voulait pas d’enfants) s’est également rapidement réchauffé à la paternité. « Il a été très pratique », partage la source, « et a aidé avec tout. » Bien qu’ils soient maintenant une famille de trois personnes, Mulaney et Munn veillent à ne pas négliger leur propre relation. Le couple qui a commencé à se fréquenter au début de 2021 après que la star du stand-up ait terminé un séjour en cure de désintoxication – et a demandé le divorce de l’artiste Anna Marie Tendler – « adore cette fois ensemble », a déclaré la source. « C’est l’occasion de prendre un nouveau départ. Un initié a déjà dit OK! la romance du duo avait rencontré quelques problèmes en raison de la réticence de Mulaney à s’engager. « Ils ne sont tout simplement pas synchronisés », a déclaré l’initié en octobre. Mais la naissance de leur garçon a inauguré un nouveau chapitre. « Ils sont plus proches que jamais », a déclaré la source, ajoutant qu’ils prévoyaient de passer leur temps à nicher jusqu’à ce que Mulaney revienne travailler pour sa tournée From Scratch en mars.

[From OK! Magazine]

Même si je pense que John Mulaney est un crétin qui a trompé sa femme, je vais le défendre sur une chose : il a le droit de changer d’avis à propos des enfants. Est-ce que je suis désolé pour Anna-Marie Tendler, sa femme à qui l’on a probablement répété à maintes reprises que John ne voulait pas d’enfants ? Oui bien sûr. Mais il est toujours autorisé à changer d’avis. Vous pouvez avoir une idée de la parentalité à 30 ans, puis des changements dans votre vie. Quant à toute cette histoire de « ils sont plus proches que jamais » – nous verrons ce qui se passe lorsqu’il retourne au travail, lorsqu’il est en tournée et lorsqu’il rencontre d’autres femmes.

Pendant ce temps, Anna Marie a écrit une plutôt belle méditation sur le deuil, la perte et la mélancolie sur son Instagram. J’espère qu’elle aura un bien meilleur 2022.

