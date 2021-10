garce | Jonah Hill répond aux panneaux disant qu’il a « ruiné le surf »

La dernière fois que nous avons parlé de Jonah Hill, plusieurs d’entre vous ont évoqué son besoin de trouver une bonne crème solaire. Bien que Jonah nous ait demandé de ne pas commenter son corps, je ressens le besoin de rejoindre le chœur de ceux qui s’inquiètent pour sa peau car elle a l’air cuite. Et je ne veux pas dire de manière amusante non plus. Apparemment, les joues cuites par le soleil de Jonah sont le résultat de son nouveau sport préféré : le surf. En 2019, Jonah a posté une photo sur Instagram avec une légende dans laquelle il a admis qu’il avait depuis toujours une peur du surf qu’il avait surmontée. Maintenant, lui et sa partenaire, Sarah Brady, passent une grande partie de leur temps libre à surfer. Je ne lui en veux pas, le surf est un passe-temps glorieux et on ne peut pas demander un cadre plus beau en le faisant. Je n’étais même pas le surfeur, juste le chauffeur et j’ai trouvé Zen à ces heures matinales. Une autre chose que j’appréciais était la communauté du surf. Je sentais qu’ils faisaient vraiment attention l’un à l’autre et j’adorais voir comment ils s’embrassaient.

J’avais tort.

Vous vous souvenez quand ces papiers de merde ont imprimé des photos torse nu d’un Jonah post-surf ? La plupart d’entre nous ont appelé les médias, tandis que Jonah a publié des articles sur l’amour-propre. Je pensais que c’était un moment propice à l’apprentissage. Mais tout le monde ne l’a pas vu de cette façon. Quelqu’un a eu du temps et a décidé de l’utiliser pour la laideur. À environ 100 miles au sud de l’endroit où ces photos torse nu ont été prises, quelqu’un a imprimé un autocollant pour pare-chocs qui disait « Jonah Hill a ruiné le surf » et l’a affiché sur les marches de la plage de San Onofre. Pas même un graffiti, un autocollant, avec une bordure en bloc, qui ressemble même à du papier de qualité :

Je ne comprends pas cela. Tout d’abord, je ne comprends pas comment Jonah a ruiné le surf. Mais je ne peux pas non plus comprendre la motivation de quelqu’un qui est tellement affecté par l’amour de Jonah pour le sport qui va jusqu’à lui faire chier pour ça. Je peux promettre à quiconque est cette personne qu’il y a beaucoup de plage pour qu’ils manquent à Jonah et à sa planche si cela les dérange tellement.

Comme vous pouvez le voir, Jonah a vu l’autocollant. Je ne sais pas si une photo lui a été envoyée ou s’il l’a vue en personne, mais il l’a ajoutée à ses histoires Instagram avec une note disant que des commentaires comme celui-ci n’allaient pas l’empêcher de faire ce qui le rend heureux :

Je me retrouve, une fois de plus, à défendre Jonah Hill pour qui je n’ai aucune affinité réelle, à part penser qu’il est un bon acteur. Mais il semble que les gens continuent de le poursuivre pour de mauvaises raisons. Tant mieux pour Jonas. J’apprécie son message et je me défends. Nous ne devrions pas permettre aux autres de nous enlever les choses que nous aimons. J’aime chanter, je sais que je ne suis pas douée pour ça mais ça m’apporte de la joie. Quand j’étais adolescent, un réalisateur m’a dit que j’avais la pire voix qu’il ait jamais entendue sur scène, et j’ai arrêté de chanter en public. Je dis joyeux anniversaire dans les fêtes. Je n’ai jamais fait de karaoké même si ça a l’air tellement amusant. J’ai laissé quelqu’un me le prendre. Je suis donc content que Jonah défende son propre bonheur.

Sarah fait beaucoup plus que cela. Elle n’aimait pas que quelqu’un s’en prenne à son partenaire comme ça, et qui peut lui en vouloir ? Je suppose qu’elle est une surfeuse traditionnelle et qu’elle a posté la même photo dans ses histoires IG avec quelques rappels sur ce que représentent les vrais surfeurs. Et elle a appelé les autocollants « kooks », ce qui est une critique que nous devons faire tourner beaucoup plus.

Crédit photo : Instagram. Merci à Buzzfeed pour l’astuce.