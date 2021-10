garce | Katie Couric n’a jamais senti que Matt Lauer était «pervers ou inapproprié en ma présence»

Les mémoires de Katie Couric, Going There, sortent plus tard ce mois-ci, mais nous en avons déjà vu beaucoup de citations, car il semble que le NY Post et le Daily Mail ont mis la main sur certains chapitres sélectionnés. Couric ne se présente pas bien du tout. Elle apparaît comme une femme qui déteste les autres femmes, qui se sent menacée par toute personne plus jeune et bonne dans son travail, qui a passé des années à dominer son statut sur tout le monde. Si les extraits que nous avons vus jusqu’à présent en sont une indication, Couric ne semble pas vraiment réfléchissante ni même honteuse de son ancien comportement et de sa vision du monde. Ses anciens collègues sont consternés, mais beaucoup d’entre eux ont également vu derrière le masque il y a longtemps. Quoi qu’il en soit, Couric couvre le nouveau numéro de People Magazine, et la couverture contient quelques extraits de son livre, avec une toute nouvelle interview où Couric EST soudainement très réfléchissant, en particulier à propos de Matt Lauer. Nous avons déjà entendu certaines de ses histoires à propos de Lauer, qui semblait ne pas croire les victimes de Lauer et elle le considère toujours comme un bon gars. Regardons son contrôle des dégâts se dérouler ! Quelques faits saillants de People :

Sur Matt Lauer : « Ce qui m’a le plus bouleversé d’entendre ces histoires [was] que évidemment [his behavior] était grossièrement inapproprié, mais aussi cela semblait tellement insensible. Et ce n’est pas le Matt que je connaissais. Il y a une dualité chez les êtres humains, et parfois ils ne vous laissent pas voir les deux côtés.

Sur le mouvement Me Too : Couric a déclaré que ses réflexions sur son ancien collègue sont informées par le mouvement Me Too qui a changé la conversation nationale sur le consentement et le harcèlement sexuel. « Je pense que nous avons beaucoup appris », dit-elle à propos du changement qui s’est produit depuis qu’elle est entrée pour la première fois dans la salle de rédaction. « Je pense que notre compréhension de ce qu’est une relation consensuelle a radicalement changé, et maintenant nous savons s’il existe une dynamique de pouvoir, elle ne peut pas vraiment être considérée comme consensuelle. »

Elle n’a rien remarqué d’alarmant dans les interactions de Lauer avec d’autres femmes : « Il pourrait commenter une star de cinéma ou quelque chose comme ça, en disant: » Oof, elle est incroyable. » Il admirait les belles femmes. Mais je n’ai jamais senti qu’il était pervers ou inapproprié en ma présence, jamais.

Elle pensait qu’il était un « joueur » : «Je pense que nous avons tous ces euphémismes que nous utilisions pour un mauvais comportement – ​​et le joueur en faisait partie. C’était un flirt. Certes, j’ai lu qu’il était malheureux dans son mariage. Mais, honnêtement, je n’ai jamais eu cette discussion avec lui. Je pense qu’il est difficile pour les gens de comprendre que nous n’avons pas partagé des parties intimes de nos vies les uns avec les autres. Je pouvais compter sur une main les fois où je lui ai parlé comme je le ferais à un confident ou à un ami très proche.

Elle n’était pas non plus au courant de son comportement inapproprié au bureau : «Nos bureaux étaient côte à côte, et donc je pense qu’il s’est livré à ce genre de comportement, il était extrêmement secret à ce sujet. je [had] entendu quelques ragots, qu’il était impliqué avec une ancre, et je me souviens d’avoir pensé : « Qui sait si c’est vrai ? » Je pense que cela n’était considéré comme l’affaire de personne. Dans de nombreuses agences de presse dans les années 90 et au début des années 2000, il y avait beaucoup de fraternisation inappropriée. »

Elle savait que Lauer avait harcelé sexuellement un producteur en 2004 : «Je me souviens avoir été choqué et déçu. Mais aussi je pense avoir pensé plus à l’aspect infidélité qu’à l’idée qu’il profitait de quelqu’un. L’idée que quelque chose soit consensuel a été interprétée très différemment qu’elle ne l’est maintenant. Si c’était à refaire, je me serais assuré que la jeune femme allait bien.

Il lui a fallu beaucoup de temps pour traiter les réclamations contre Lauer : « Il m’a fallu très, très longtemps pour en venir à bout. Aussi, pour apprécier les dommages causés aux femmes qui ont été exploitées par de nombreux hommes puissants. »

Ce qu’elle pense de Lauer maintenant : Elle confirme qu’elle ne parle plus à Lauer. Et alors qu’elle croit que « nous commençons à considérer, en tant que culture, certaines infractions – et je ne mets pas Matt dans cette catégorie, mais où y a-t-il de la place pour la rédemption, la croissance personnelle et la grâce, ce n’est pas à moi de dire avec Matt. Ce n’est vraiment pas à moi de lui pardonner. C’est l’histoire de Matt, et c’est l’histoire des gens qu’il a exploités.