garce | Kay: le prince Harry « rappelle aux gens » leurs scrupules à l’idée du roi Charles

Richard Kay du Daily Mail avait un article la semaine dernière sur la situation entre le prince Harry et le prince Charles, en particulier sur le donateur millionnaire saoudien, mais généralement sur la façon dont les relations entre le père et le fils sont à leur plus bas niveau. Ce que personne ne dit, c’est que la racine de l’histoire est probablement survenue parce que Charles essayait de jeter Harry sous le bus et prétendait qu’Harry avait également des relations louches avec des donateurs louches pour des œuvres caritatives. Peut-être que Charles ne croyait pas que Harry publierait une déclaration de clarification, peut-être que Charles s’en fichait à l’époque, c’est à quel point Chuck était désespéré de dévier. La déclaration d’Harry était un applaudissement pointu envers son père et son jugement. Richard Kay a ensuite souligné que Harry est Diana-esque est dans sa capacité à « rogner son autorité » en tant que futur roi. Eh bien, Kay avait plus à dire au Mail’s Palace Confidential :

Alors que les liens entre le prince Charles et un homme d’affaires saoudien sont remis en question, Harry a semblé critiquer son père, qualifiant l’affaire de « scandale CBE ». Richard Kay pense que la décision est calculée du duc de Sussex, qui souhaite se séparer davantage de son père avant la publication des mémoires de Harry l’année prochaine. Kay a déclaré qu’Harry continuait de « dénigrer » son père. Il a déclaré au Daily Mail’s Palace Confidential : « Je pense que la difficulté pour le prince Charles, chaque fois que maintenant Harry ouvre la bouche, il a vu saper la crédibilité de son père… cela doit saper leur relation. Ils ont à l’horizon la perspective de l’autobiographie ou des mémoires de Harry – nous ne savons pas ce qu’il va y avoir. Mais nous savons qu’il a passé un certain temps à creuser la relation de sa mère avec son père. Ils doivent redouter la publication de ce livre et ce que cela signifiera. « Nous nous rapprochons du fait que le prince de Galles devienne monarque et chaque fois que ces situations embarrassantes éclatent avec son fils, cela rappelle aux gens pourquoi ils ont eu des problèmes avec la perspective de Charles comme roi. » Harry est sur le point de publier les mémoires révélatrices, qui, promet-il, seront un récit « totalement véridique et précis » de sa vie jusqu’à présent, l’année prochaine.

[From Palace Confidential & The Daily Mirror]

Comme CB et moi en avons discuté dans le podcast Gossip With Celebitchy de cette semaine, alors que le voyage de Kay est torturé, sa conclusion est plutôt juste. Harry est maintenant la figure de Diana, le diseur de vérité, celui qui donne à Charles l’impression qu’il a un jugement terrible et qu’il fera un roi terrible. Kay semble laisser à Harry la responsabilité de simplement se taire à ce sujet et d’arrêter de faire paraître Charles si mauvais, ce qui est (encore) drôle parce que si ces potes salés gardaient simplement le nom de Harry hors de leur bouche, il n’aurait pas à corriger n’importe qui. Charles était sans doute l’instigateur de cette situation, et pas seulement cela, Charles a clairement couru vers le Telegraph, le Mail et le Times pour se plaindre de la façon dont Harry a répondu à la provocation.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.