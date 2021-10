garce | Keanu Reeves a offert à son équipe de cascadeurs John Wick 4 des Rolex personnalisées

En plus de vieillir comme du bon vin et d’être un bad ass (du moins dans ses films), Keanu Reeves est connu pour être un gars très gentil. Non sérieusement, Keanu est celui qui vous aide à déplacer votre voiture quand elle cale au milieu de la route, qui emmène les voyageurs bloqués en tournée, et qui attend sous la pluie pour entrer dans les soirées pour ses films. Keanu continue de prouver qu’il est un mec génial. Keanu vient de terminer John Wick: Chapter 4, qui sortira en mai 2022. Keanu a donné à son équipe de cascadeurs des montres Rolex personnalisées qui disent « The John Wick Five » avec leurs noms individuels et les remerciements de Keanu gravés au dos. L’un des membres de l’équipe, Jeremy Marinas, a publié des clichés sur ses histoires Instagram. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires de People :

L’acteur de 57 ans a surpris son équipe de cascadeurs avec des montres Rolex Submariner personnalisées individuellement lors d’un dîner à Paris samedi soir après avoir terminé le tournage du prochain film d’action. Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo et Li Qiang ont tous reçu les montres de Reeves. L’intérieur de chaque montre était gravé de messages personnels adressés à chaque individu par l’acteur. Marinas a partagé un aperçu des montres dans ses histoires Instagram, l’appelant le « meilleur cadeau d’emballage de tous les temps » et révélant que sa montre lisait « The John Wick Five » avec le message « Jeremy Merci Keanu JW4 2021 ». Concepcion a également partagé une photo de sa Rolex sur ses histoires Instagram, en écrivant: « J’ai ce nouveau nouveau merci frère KR. »

Je suis un stan de Keanu Reeves depuis Speed ​​et j’adore lire des histoires à son sujet. Quand j’ai commencé ce concert pour Celebitchy et que j’ai appris certaines des choses terribles que les célébrités que j’aimais avaient faites, ma première question à Celebitchy était « Est-ce que Keanu est un gars sympa ? » Elle a ri et a confirmé qu’il l’était. J’ai fait le signe de croix et j’ai remercié la déesse (je suis dramatique, je sais). Keanu continue de prouver qu’il est vraiment un humain debout. Ces cadeaux très chers prouvent à quel point il est attentionné et généreux. Je suis sûr que son équipe de cascadeurs a apprécié le geste. Je suis également sûr que ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne Keanu. J’ai vraiment hâte de voir Keanu dans le film Matrix 4 qui sortira pour Noël et dans le prochain John Wick, l’année prochaine. J’espère pouvoir voir Keanu pendant de nombreuses années à venir sur mon écran. En attendant, je vais aller déterrer des histoires plus obscures sur les actes de gentillesse de Keanu car ils me redonnent foi en l’humanité.

