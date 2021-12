garce | Keanu Reeves a sauté 19 fois d’un immeuble de 46 étages pour « Matrix: Resurrections »

Keanu Reeves était à New York cette semaine pour faire de la promotion pour The Matrix Resurrections, qui sortira la semaine prochaine. Les gens feront-ils de ce quatrième opus un succès ? Y a-t-il suffisamment d’intérêt et de nostalgie pour cela? Peut-être. Peut-être. Mais Keanu respectera quoi qu’il arrive. Voici quelques photos de Keanu à l’extérieur du studio de The Late Show il y a deux nuits. Il a discuté avec Stephen Colbert du film et d’un million d’autres choses. Colbert l’apprécie vraiment et Keanu semble également beaucoup apprécier Colbert. Je vais juste inclure les trois vidéos, parce que les chiennes adorent Keanu. Dans la première section, ils parlent du nouveau film (son pantalon est TRÈS moulant) :

Keanu parle de faire ses propres cascades autant que possible et de ce que c’était que de sauter d’un bâtiment (avec des câbles !) Avec Carrie Ann Moss dix-neuf fois pour le film.

Keanu parle du mème Sad Keanu et de la façon dont il accueille tous les mèmes. C’est un très bon sportif.

Quoi qu’il en soit, je souhaite que nous ayons plus de contenu Keanu! Peut-être que nous en aurons plus dans les semaines à venir. Keanu semble être un gars tellement authentique et adorable.

Photos avec l’aimable autorisation d’Instar.

