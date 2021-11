garce | Keanu Reeves : « Nous pouvons toujours faire plus. Il n’y a pas de plafond là-dessus’

J’ai lu beaucoup d’interviews dans des magazines pour ce travail, et je déteste généralement rester assis devant un profil de couverture de magazine pour hommes surmené et interminable. Mais je n’ai jamais cliqué aussi vite que lorsque j’ai vu Keanu Reeves sur la couverture de l’édition hivernale d’Esquire. Keanu fait la promotion de Matrix Resurrections, et l’interview a lieu à Paris alors qu’il tournait John Wick : Chapitre 4. L’homme a 57 ans et tout simplement… adorable. C’est le genre d’homme que les autres hommes respectent, mais tout au long de cette pièce d’Esquire, ce sont ses amies et ses co-stars qui sont toutes citées abondamment sur son incroyable et comment elles l’aiment et l’adorent, de Carrie Ann Moss à Sandra Bullock en passant par Winona Ryder à Diane Keaton à Martha Plimpton. C’est le portrait d’un homme qui est empathe et à l’écoute, une sorte de moine zen bourreau de travail qui pense aussi que les motos et les scènes de combat sont géniales. Vous pouvez lire l’article complet ici. Quelques faits saillants :

Martha Plimpton sur le travail avec Keanu dans la parentalité : « Nous nous aimions simplement. Nous étions amis. Nous avons passé un bon moment ensemble. Nous sommes allés à Disney World. Nous avons fait des voyages en voiture. Nous avons dansé ensemble sur l’album Off the Wall de Michael Jackson dans notre bande-annonce. On s’aimait bien. »

Sandra Bullock sur Keanu : « C’est un auditeur. Et ça roule. Personnes. Fou. » Bullock a rencontré Keanu sur le tournage de Speed, sorti en 1994. Ils avaient des amis en commun. Ils avaient le même publiciste, ce qui signifiait parfois qu’ils se retrouvaient au même événement hollywoodien, et qu’ils prenaient un verre après. Ils ne se sont jamais réunis, jamais. « Non », dit-elle. Elle a toujours soutenu que se retrouver aurait ruiné une grande amitié. « Mais qui sait? Keanu est un gars qui, j’ai l’impression, est ami avec toutes les femmes avec qui il est sorti. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait quelque chose d’horrible à dire sur lui. Alors peut-être aurions-nous pu survivre. Je ne sais pas. Mais nous n’avons pas eu à survivre à quoi que ce soit. Nous grandissons ensemble sur des routes parallèles, tirons notre chapeau et nous rencontrons pour un dîner et essayons de travailler ensemble. Et plus le temps passe, plus je suis en admiration devant l’être humain. Aurais-je pu dire ça s’il m’avait largué et m’avait mis en colère ? Probablement pas. »

Qu’est-ce que l’amorce Keanu ? « Apprendre à me connaître, ou apprendre à connaître mon travail ? Parce que si vous apprenez à me connaître, je suppose que vous pourriez le faire grâce à mon travail. Tu vas m’en donner trois ? D’accord. Trois films. Homme. Euh. [Long pause.] Oh mon Dieu. Trois films. D’accord, commençons simplement par The Matrix – et quand je dis The Matrix, faisons la trilogie – c’en est un. Alors faisons L’Avocat du Diable. Et puis faisons. . . nous avons besoin de quelque chose d’action là-dedans, alors faisons Point Break.

Lecture du script de The Matrix pour la première fois : «Je viens de le mettre en place», dit-il. « Je pensais » – voix de Jimmy Cagney – « Eh bien, c’est dans ma ruelle ! J’avais suivi une partie de cette formation à la réflexion, en lisant sur les univers et les perspectives multi-personnalités. Donc, quand je suis tombé sur le script, en pensant à cette réalité et à cette matrice, puis aux agents d’anime et à l’idée de contrôle de la pensée ou de ce qu’est la réalité, et la réalité virtuelle, ouais, je me sentais plutôt à l’aise dans ceux-là.

Sur son ami River Phoenix : « C’est bizarre de parler de lui dans le passé. Je déteste parler de lui dans le passé. Donc, je dois presque toujours le garder présent. C’était une personne vraiment spéciale, tellement originale, unique, intelligente, talentueuse, farouchement créative. Réfléchi. Courageux. Et drôle. Et sombre. Et léger. C’était super de l’avoir connu. À—ouais. Inspiré. Il me manque. »

Son empathie : «Je pense que vous faites tout ce que vous pouvez pour ceux que vous aimez, et cela peut vous permettre de comprendre un peu ce que les autres traversent. En étant capable de comprendre cela et d’en partager une partie, vous voyez s’il y a peut-être des choses que vous pouvez faire. Sachant que vous pouvez peut-être offrir quelque chose, s’il se trouve dans une situation ou à un moment qui n’est pas clair, ou s’il a l’impression de ne pas savoir comment être ou quoi faire. Si quelqu’un vient vous demander de l’aide, cette expérience partagée, où vous pouvez avoir une conversation. Vous n’avez pas marché à leur place, mais vous connaissez un peu le chemin qu’ils ont parcouru. Nous pouvons toujours faire plus. Nous pouvons toujours faire plus. Il n’y a pas de plafond là-dessus. Et tu ne peux pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire.

Toutes les femmes racontent de belles histoires à son sujet – Sandra a mentionné qu’elle n’avait jamais bu de champagne et de truffes, alors un jour il s’est arrêté chez elle avec du champagne et des truffes et elle a essayé le combo en se peignant les ongles en noir. Martha Plimpton raconte l’histoire d’un roadtrip avec Keanu et River jusqu’à Key West et elle a failli être arrêtée et Keanu a essayé de la sauver. Sandra parle de ce que c’était de travailler avec lui sur Speed ​​si peu de temps après la mort de River, et regarde comment il a traité son chagrin tout en équilibrant son travail. Et ainsi de suite – chaque femme avait des histoires incroyables sur sa beauté et sur le fait qu’il reste une énigme inconnaissable pour elles. Je pense qu’il est une énigme inconnaissable pour tout le monde ? C’est juste qui il est, l’eau calme qui coule en profondeur, le moine star de l’action aimé de tous.

Couverture et IG avec l’aimable autorisation d’Esquire.