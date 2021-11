garce | Khloe Kardashian : « Je suis un bernard-l’ermite, mon signe du zodiaque est un Cancer »

Khloe Kardashian couvre le dernier numéro de Health Magazine. Je suis partagé à ce sujet – d’une part, Khloe est tout au sujet de la forme physique et de la transformation de son corps et elle mène probablement une vie assez «saine». D’un autre côté, je ne pense pas qu’elle soit en si bonne santé en général, qu’il s’agisse de sa chirurgie esthétique ou de sa terrible vie amoureuse. Mais peu importe, jugez par vous-même. Khloe est méconnaissable sur la couverture et sur les photos, ce qui ne fait qu’ajouter à l’ensemble « fumée et miroirs » qu’elle a avec son visage et son corps. Vous pouvez lire son interview ici. Quelques faits saillants :

Pourquoi elle est fière de Good American (son entreprise de denim) : «Nous avons commencé à avoir une conversation sur les vêtements et sur la façon dont je me sentais exclu toute ma vie. J’ai fluctué. À mon plus grand, j’avais 14 ou 16 ans – ce qui, soit dit en passant, est tout à fait standard aux États-Unis, je me suis toujours senti exclu de ma propre famille – pas par eux. Lors de voyages de shopping, je ne pouvais pas acheter là où ils faisaient leurs achats. Les marques me diraient indirectement que leurs vêtements n’étaient pas pour moi car elles ne produisaient pas de robe à ma taille. Nous avons construit Good American en gardant toujours la représentation et l’inclusivité à son cœur. Ce n’était pas une mode que nous essayions de suivre… Nous voulons une représentation complète sous tous les angles.

Ce qu’elle enseigne à True sur l’importance de la famille : « True est maintenant 3. Ma famille est malgré tout collée les unes aux autres, mais avec COVID et le verrouillage, ses cousins ​​​​étaient ses seuls amis pendant un moment. Il n’y avait pas de cours de jeu ou quoi que ce soit du genre. Même si elle est jeune, elle connaît définitivement la famille. En tant qu’enfants, la famille était toujours au cœur de chaque conversation. Quoi qu’il en soit, vous vous soutenez les uns les autres. Vous avez le droit d’argumenter et de ne pas être d’accord. Je n’aurais jamais pu imaginer ne pas parler à l’une de mes sœurs. Cela n’arrive tout simplement pas. Mes sœurs se sont livrées à des combats brutaux, littéralement coup de poing. Mais tu t’en remets, il n’y a pas d’autre option. Et nous élevons les cousins ​​pour qu’ils se sentent presque comme des frères et sœurs. Peu m’importe s’ils ne sont pas d’accord, c’est inévitable. Et, bien sûr, je veux qu’ils parlent de leurs sentiments et se sentent validés. Mais il n’y a tout simplement pas d’option pour nous d’être séparés et de ne pas nous parler.

La parentalité a aidé Khloe à créer des liens avec ses sœurs : « Kourtney a été la première à être parent. Ce serait comme : « Pourquoi es-tu en retard ? » Mais maintenant, c’est comme, « OK, j’ai compris. » Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n’êtes pas parent. Ma relation avec ma mère est tellement meilleure aussi. J’ai tellement plus d’empathie et de compassion – c’est comme, attendez, vous avez eu six enfants ?!

Prendre soin de sa santé émotionnelle : «Je me suis tourné vers la salle de gym quand j’étais en instance de divorce. Au début, votre corps est en train de mourir. Mais émotionnellement et mentalement, la libération que j’ai obtenue en valait la peine. J’ai vite réalisé à quel point je me sens bien quand je suis cohérent avec ça. J’aime aussi lire des livres et j’aime passer du temps en famille. Je suis un bernard-l’ermite, mon signe du zodiaque est Cancer et je suis vraiment casanier. J’ai besoin de mon temps seul. Après que ma fille soit allée au lit, je ne veux pas être avec des gens. Je veux rester au lit et regarder la télévision, c’est mon moment de recharge.

Mangeur émotionnel : « En fait, j’ai toujours eu une relation vraiment malsaine avec la nourriture. Quand j’étais plus jeune et que j’étais triste, je mangeais – j’étais un mangeur émotionnel. Et puis j’ai détesté ce que je ressentais après ça. J’étais presque en train de me punir d’avoir bougé ou d’avoir un sac de chips – c’est devenu tellement une réflexion. J’avais essayé tous les régimes sous le soleil. Tu te souviens quand Beyoncé a fait ce truc avec du jus de citron et du poivre de Cayenne ? J’étais genre, inscris-moi ! C’est pourquoi j’ai fait du yo-yo toute ma vie, j’étais toujours à la poursuite d’une mode. Quand j’ai commencé à m’entraîner, j’ai décidé de changer de mode de vie. Donc je dirais, par exemple, cette semaine, je vais juste faire une chose – je vais juste couper le sucre. Ensuite, j’essaierais peut-être de le faire pendant un mois. Après cela, j’essaierais d’incorporer un autre changement sain.

Avant qu’elle n’achète son Pinocchio Butt et qu’elle change de visage à un degré ridicule, j’ai en fait trouvé que Khloe était la plus accessible (pour moi). Les fluctuations de poids, la réalité de l’alimentation émotionnelle et des régimes amaigrissants et le sentiment d’altérité. Elle a toujours eu une route plus difficile avec l’image corporelle, en particulier étant aux yeux du public à ce degré. Donc… je me sens en quelque sorte en relation avec elle même maintenant, même si je n’irais jamais aussi loin pour modifier mon apparence.

Couverture avec l’aimable autorisation de Santé.