garce | Kim Kardashian a finalement réussi l’examen California Baby Bar à son quatrième essai

Parfois, j’apprécie à quel point Kim Kardashian est stupidement excessive. Elle vient de franchir une étape importante dans sa vie et son premier réflexe a été de se mettre en Balenciaga (je pense ?) et de prendre son équipe pour une séance photo dans sa salle de bain, documentant le moment pour ses réseaux sociaux. Elle est folle. Kim a posté ces photos pour célébrer le fait qu’elle a réussi le « baby bar examen » de Californie, l’examen que les étudiants en droit californiens doivent réussir pour simplement poursuivre leurs études juridiques, surtout si vous suivez le chemin de Kim de « lire la loi ». plutôt que d’aller à la faculté de droit. Kim a raté le baby bar trois fois en deux ans. Honnêtement, je pensais qu’elle avait tranquillement abandonné son rêve de faculté de droit, mais non. La quatrième fois, c’était le charme et elle est finalement passée. De son Instagram :

OMFGGGG J’AI RÉUSSI L’EXAMEN BABY BAR !!!!

En regardant dans le miroir, je suis vraiment fier de la femme qui se regarde aujourd’hui dans le reflet.

Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon parcours à la faculté de droit, sachez que cela n’a pas été facile ou que cela ne m’a pas été imposé.

J’ai échoué à cet examen 3 fois en 2 ans, mais je me suis relevé à chaque fois et j’ai étudié plus dur et j’ai réessayé jusqu’à ce que je le fasse !!! (J’ai eu COVID au 3ème essai wa 104 fièvre mais je ne cherche pas d’excuses😉)

En Californie, la façon dont j’étudie le droit, vous devez passer 2 examens du barreau, ce n’était que le premier mais avec le taux de réussite le plus élevé. Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible et plus difficile que la voie de la faculté de droit traditionnelle, mais c’était ma seule option et je me sens tellement tellement bien d’être ici et sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs.

Un grand merci à @vanjones68 qui m’a convaincu d’aller à la faculté de droit avant de me présenter @jessicajackson et @edyhaney qui m’ont amenée à observer chacun de leurs mouvements dans la salle d’audience. Je les respecte tellement et je vous remercie tous les deux de m’avoir laissé suivre et de poser toutes les petites questions en cours de route.

Et la préparation du bar de la Bar Bri Law School – je n’aurais pas pu le faire sans vous les gars! M’installer avec les professeurs @sam.arlen.farkas et @chuckshonholtz a changé ma vie. Merci les gars d’avoir consacré des heures et de m’avoir appris tout ce que j’avais besoin de savoir ! Jours de 10 heures, zooms quotidiens de 4 heures, nos tests pratiques en personne semaine après semaine. Nous l’avons fait!

Je sais que mon père serait si fier et il serait en fait si choqué de savoir que c’est mon chemin maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude. On m’a dit qu’il était connu pour se moquer des gens qui n’ont pas réussi leur première tentative comme il l’a fait, mais il aurait été ma plus grande pom-pom girl !

L’essentiel est de ne jamais abandonner même lorsque vous vous tenez à un fil, vous pouvez le faire !!!!! Réfléchissez-y et faites-le parce que ça fait tellement du bien une fois que vous êtes de l’autre côté!