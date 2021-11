garce | Kim Kardashian est allée à Staten Island pour une soirée pizza avec Pete Davidson

Comme tant de choses autour de Kim Kardashian, cette histoire de Pete Davidson a suivi un schéma familier : une rapide vague d’intérêt public, suivie de blagues sur Internet, suivies d’une ambivalence publique, suivie de Kim fouettant le cheval mort proverbial jusqu’à ce que nous en soyons tous fatigués. l’histoire. C’est donc avec Pete. Ce n’est que le week-end dernier que People Magazine a obtenu comme par magie des photos exclusives de Pete et Kim se tenant la main sur des montagnes russes lors d’une double journée à LA. Kim s’est rendue à New York lundi, où elle séjourne au Ritz-Carlton. Certains se sont demandé pourquoi elle était toujours à New York après son apparition lundi soir au WSJ. Événement innovateurs. Il s’avère qu’elle a eu un autre rendez-vous avec Pete. Elle s’est en fait rendue à Staten Island pour qu’ils puissent manger dans l’un de ses restaurants préférés.

Kim Kardashian West et Pete Davidson ont eu un dîner secret mardi soir, a appris TMZ. Kim s’est aventurée hors de l’hôtel Ritz-Carlton à Manhattan… et s’est dirigée vers le territoire de Pete – Staten Island. Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … les 2 sont entrés par la porte dérobée du restaurant Campania … l’un des favoris de Pete. Ils ont vraisemblablement mangé de la pizza ou des pâtes… la spécialité du restaurant.

[From TMZ]

Ce n’est pas moi qui cherche le menu Campanie en ligne !!! C’est une cuisine italienne assez standard – beaucoup de pizzas, des plats de pâtes familiers, diverses salades. Je me demande ce que Kim a mangé. Je parie qu’elle avait de la pizza, tu ne penses pas ? Surtout s’il a commandé une pizza. Pendant ce temps, Page Six avait un peu plus d’informations :

Le BDE de Pete Davidson a emmené Kim Kardashian dans sa Staten Island natale. Le fondateur de Skims et star de « Saturday Night Live » a dîné au Campania mardi soir, a confirmé Page Six. « Pete a organisé un dîner sur le toit en privé », nous a dit une source du restaurant. « C’était juste eux deux. » Notre source a également ajouté qu’ils n’avaient aucune sécurité avec eux. « Ils ont pu discrètement entrer et sortir », a ajouté notre source.

[From Page Six]

Ah, le vieux dedans et dehors. L’a-t-il ramenée dans la maison qu’il a achetée pour lui et sa mère ? Kim a-t-il rencontré sa mère ? Quoi qu’il en soit, au moins, il avait prévu un rendez-vous et il essayait de l’impressionner avec ce que je soupçonne d’être une pizza sur le toit et peut-être des bougies. Une date qui impliquait que Kim se rende à Staten Island, mais bon, je suis sûr qu’elle a une voiture et un chauffeur. Elle regardait probablement autour d’elle comme « nous ne sommes plus à Calabasas ».

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid, Instar.