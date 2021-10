garce | Kourtney Kardashian a « paniqué » et a agi « comme un bratty » en classe affaires sur un vol

Voici quelques photos de Kourtney Kardashian et Travis Barker en balade à New York ces derniers jours. Ils allaient dîner, allaient et venaient de l’hôtel Greenwich et se préparaient pour SNL. Je les apprécie toujours en couple, et je pense même qu’ils forment un couple assez sexy. Apparemment, pendant leur vol de LA à NYC, quelque chose s’est passé. Travis a perdu son téléphone et Kourtney a paniqué. Ils volaient sur Delta !!

C’était l’enfer en classe affaires pour Kourtney Kardashian, 42 ans, sur son vol Delta de Los Angeles à New York mercredi lorsque la star de télé-réalité a cherché frénétiquement un téléphone. La sœur aînée des Kardashian a fait naître une puanteur lorsque son petit ami Travis Barker, 45 ans, a laissé tomber son téléphone entre leurs sièges de classe affaires alors que l’avion quittait le tarmac.

Alors que l’avion décollait, Kardashian a commencé à « chercher frénétiquement » le téléphone et a demandé « cinq minutes de plus » lorsque l’hôtesse de l’air lui a demandé de s’asseoir, a déclaré un passager du vol à Page Six.

«Elle est entrée dans un peu de kerfuffle et était assez bratty. Elle n’était pas gentille et se comportait beaucoup comme une enfant », ont-ils déclaré. Barker est resté à son siège et l’hôtesse de l’air a demandé à la star de « Keeping Up With the Kardashian » de rester dans le sien, mais « elle paniquait et n’arrêtait pas de dire: » donnez-moi cinq minutes de plus « », a déclaré la source.

« [The phone] est tombé sous l’un de ces fauteuils inclinables fous dans [business class]. C’était elle qui le cherchait, et il ne bougeait pas. Elle était dans l’allée et se penchait même et utilisait la lumière de son téléphone pour le rechercher », a déclaré le passager à Page Six. Ils ont finalement récupéré le téléphone de Barker après que l’hôtesse de l’air ait passé « les deux heures suivantes… à démonter la chaise », a déclaré la source.

Une source proche de Kardashian n’était toutefois pas d’accord avec l’histoire, expliquant : « Il n’a fallu que cinq minutes pour le démonter ! Elle n’a pas demandé cinq minutes de plus, et l’hôtesse de l’air s’est sentie tellement mal de l’avoir pressée qu’elle s’est excusée et a fait une annonce pour les aider sur le vol. Le passager exagère », ont-ils affirmé.