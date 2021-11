garce | La consommation chronique de marijuana de Zayn Malik l’a rendu « agressif et paranoïaque »

Le New York Post avait un long article la semaine dernière sur Zayn Malik et où tout s’est mal passé. Certains des trucs sont du thé rassis vieux de plusieurs années, des trucs de l’époque des One Direction sur le fait que divers membres du groupe ne pouvaient pas supporter Zayn. L’argument avancé par les initiés est que Zayn est un fumeur chronique de marijuana que cela a fondamentalement changé sa personnalité. Ils soutiennent que Zayn est devenu incroyablement paranoïaque et que la paranoïa le rend agressif. Certes, je n’ai pas fumé d’herbe depuis des années et des années, mais je ne me suis jamais senti agressif quand j’étais défoncé. Je suis *devenu* beaucoup paranoïaque. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai arrêté de planer – j’étais fatigué de me sentir constamment menacé et comme si j’entendais des sirènes. Quelques faits saillants de cet article du NY Post :

Sa consommation de marijuana : Des sources proches ont déclaré à The Post que le chanteur et ancien membre de One Direction était connu pour fumer de l’herbe au point de devenir « agressif » et « paranoïaque ». La puce sur l’épaule de Zayn : « Zayn a l’impression que la vie est là pour l’avoir. Il a vraiment du mal à gérer le niveau de renommée qu’il avait, et cela donne l’impression qu’il est ingrat et arrogant », a déclaré un directeur musical qui a travaillé avec lui. « S’il était un peu plus ouvert à parler de ses problèmes, je pense que les gens seraient chaleureux avec lui. » Il a toujours fumé beaucoup d’herbe : Malik admet librement que cela aide le « processus créatif… si vous fumez une bonne herbe » et a été vu en train de fumer un joint lors d’une tournée avec One Direction en Amérique du Sud en 2014. Il a été vu en train de fumer de la marijuana dans un Instagram à 6 heures du matin. janvier, incitant les fans à se demander si Khai était dans la maison. Un initié qui travaillait fréquemment avec le groupe affectueusement connu sous le nom de 1D a déclaré à The Post que la consommation de marijuana de Malik était devenue si grave que cela le rendait «paranoïaque» – et a conduit à l’ancien compagnon de groupe Harry Styles refusant de partager un bus de tournée et un jet privé avec lui. Le malheur de Zayn en 1D : « Zayn n’était pas heureux dans le groupe, ce n’était pas pour lui », a déclaré l’initié. « Il n’aimait pas le fait de tourner constamment et d’avoir un horaire. Il était tellement difficile qu’il ne se présentait pas pour des trucs, comme des séances photo ou même des concerts. Il se bloquait dans la maison, fumait beaucoup d’herbe, et cela le rendait vraiment peu fiable », a ajouté l’initié. Selon un autre directeur du disque qui a travaillé avec le groupe : « Vous ne saviez tout simplement pas quand Zayn allait arriver, que ce soit pour une session d’enregistrement ou un concert. » Comment la marijuana l’a affecté : L’initié a déclaré: « Au début, Zayn était assez gentil. Il est juste devenu une personne différente. Lorsque vous fumez de l’herbe à ce point, cela vous affecte vraiment. Zayn est devenu agressif. Il était très agressif vers la fin du groupe, ayant des disputes féroces avec les gens avec qui il travaillait. Il n’assume jamais la responsabilité de quoi que ce soit, c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre. La consommation de marijuana de Malik « a creusé un fossé » entre lui et les autres membres du groupe, a ajouté l’initié. « Il serait juste dans le bus de tournée [smoking] jusqu’au lieu de rendez-vous. Cela a conduit Harry à prendre un bus de tournée séparé avec Niall et Liam – Louis rejoindrait Zayn. Harry ne volerait pas non plus avec Zayn.

[From The NY Post]

Encore une fois, je vais accepter l’idée que la consommation chronique de marijuana pendant des années a changé sa personnalité et l’a rendu paranoïaque. L’herbe affecte vraiment certaines personnes de cette façon. Mais ce que je n’achète pas, c’est que la marijuana a « rendu » Zayn agressif. Bien que cela ne soit pas abordé par les sources du Post, je me demande si Zayn combine de la marijuana avec de l’alcool – s’il y avait des problèmes d’alcool combinés à un état constamment élevé et paranoïaque, cela pourrait être une meilleure façon d’expliquer en partie le comportement de Zayn.

