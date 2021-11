garce | La duchesse Camilla, la commère des pets, était la seule royale à assister à un événement du jour de l’armistice

La duchesse de Cornouailles n’est pas seulement une renifleur de pets et une bavarde de pets professionnelle. Elle est également l’une des rares membres de la famille royale à travailler à temps plein. Ainsi, cette femme de 74 ans a été envoyée le jour de l’armistice – alias le jour du Souvenir – pour déposer des gerbes et remettre des joies aux vétérans. Camilla aime en fait beaucoup de ces vieux codgers, donc ça lui va bien. Mais j’ai trouvé intéressant que Camilla soit vraiment la seule royale jeudi à faire des événements du Souvenir. Habituellement, il y aurait eu quelques apparitions supplémentaires de quelques membres de la famille royale supplémentaires. Que faisaient le duc et la duchesse de Cambridge pour qu’ils ne puissent pas faire certains devoirs de couronne? Pendant ce temps, le palais de Buckingham a confirmé que la reine célébrerait le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe. Mais c’est tout!

La reine assistera dimanche au service annuel du jour du Souvenir au cénotaphe après que le prince Charles a insisté aujourd’hui sur le fait que sa mère allait «bien». Alors que l’héritier du trône était assailli par des sympathisants excités devant une succursale de la banque NatWest dans le sud de Londres, la reine continue de se reposer au château de Windsor. Le prince de Galles, 72 ans, a été très chaleureusement accueilli par des personnes rassemblées dans une rue de Brixton, et un homme lui a demandé : « Prince Charles, comment va ta mère ? » Charles a répondu: « Elle va, elle va bien, merci. » Malgré des problèmes de santé antérieurs, le palais a confirmé que la reine assistera au service annuel du jour du Souvenir au cénotaphe le dimanche 14 novembre. Sa Majesté verra le service depuis le balcon du bâtiment du Foreign, Commonwealth and Development Office. Consciente des récents conseils de ses médecins, la reine n’assistera pas au service général du synode et à la séance d’ouverture le mardi 16 novembre. Au lieu de cela, le comte de Wessex sera là pour représenter les Royals. Cela survient alors que Clarence House a confirmé que Charles et son épouse Camilla dirigeront les membres de la famille royale au Festival of Remembrance au Royal Albert Hall de Londres samedi soir – mais la reine n’y assistera pas. Les autres membres de la famille royale présents sont le prince William et Kate Middleton, le comte et la comtesse de Wessex, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra.

[From The Daily Mail]

Cela signifie donc que William et Kate feront des apparitions au Festival du Souvenir samedi, puis à l’événement Cénotaphe dimanche. Ce qui signifie que William a fait un événement pendant la semaine de travail et Kate a fait un événement pendant la semaine de travail et c’est tout ce qu’ils ont fait depuis la conférence COP26. Imaginez être aussi paresseux. Cependant, pour leur défense acharnée, vous savez qu’ils ont tous les deux peur que s’ils rotent ou pètent devant Camilla, elle le dira au monde. (Mise à jour : j’ai écrit ceci avant que les Cambridges ne publient une vidéo du souvenir avec Kate, mais le point tient toujours : Camilla était la seule royale à organiser un événement public pour le jour du Souvenir.)

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.

Lien source