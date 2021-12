garce | La duchesse Kate a reçu un «beau bracelet» pour Noël et elle a cuisiné

Comme nous en avons discuté, le duc et la duchesse de Cambridge n’ont pas du tout changé leurs plans de Noël. Ils n’ont pas passé de temps avec la reine Elizabeth ou le prince Charles ou des membres de la famille royale à Noël, car la reine est restée au château de Windsor. William, Kate et leurs enfants ont célébré les vacances à Norfolk, à Anmer Hall, avec Carole et Michael Middleton. Et je suppose James Middleton et Alizée. Parce que Will et Kate sont de tels écureuils secrets, nous ne savons vraiment pas ce qu’ils font à Norfolk, bien que je pense qu’ils vivent séparément quand ils sont là-haut – je pense que Kate et les enfants restent à Anmer, et William loge dans la grande maison de Sandringham. Pourtant, William a dû venir le matin de Noël, et Us Weekly avait un compte rendu sucré de ce à quoi ressemblait le joyeux Noël des Cambridge:

Un Noël royal inoubliable ! Bien qu’ils ne puissent pas passer la journée avec la reine Elizabeth II, le prince William et la duchesse Kate ont passé des vacances mémorables avec leurs enfants. Un initié raconte en exclusivité à Us Weekly que le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, se sont réveillés à 5 heures du matin pour voir ce que le Père Noël leur avait laissé sous le sapin.

« Alors que Kate et William évitent de trop gâter les enfants, ils laissent tomber la règle à Noël », a déclaré la source. Les garçons ont apprécié leurs cadeaux à utiliser à l’extérieur, y compris un kit de camping pour George – avec une tente, des talkies-walkies et une lampe de poche – et un cadre d’escalade pour Louis, ajoute l’initié. Charlotte, quant à elle, a reçu une caméra vidéo pour enfants qu’elle adore. Les trois frères et sœurs ont également déballé avec enthousiasme plusieurs jeux et livres le matin de Noël.

Le duc de Cambridge, 39 ans, a veillé à ce que sa femme, également âgée de 39 ans, ne se sente pas exclue. « Après une année bien remplie, William a voulu rendre ce Noël encore plus spécial pour Kate et l’a surprise avec un magnifique bracelet », explique la source.

Depuis que la reine, 95 ans, a décidé de rester au château de Windsor pour les vacances au milieu de la plus récente augmentation des cas de COVID-19, la famille n’a pas assisté à son affaire familiale habituelle à Sandringham. Au lieu de cela, ils ont eu leur propre fête tranquille dans leur maison de campagne, Anmer Hall, à Norfolk, en Angleterre, et la duchesse de Cambridge a offert un festin fait maison.

« Kate a préparé un festin de Noël traditionnel pour le déjeuner – dinde, farce, porcs dans des couvertures, jambon, pommes de terre rôties et tous les accompagnements », a déclaré l’initié Nous. La mère de trois enfants a même « utilisé ses talents créatifs pour décorer la table avec des bougies, des branches à feuilles persistantes et des cônes comme centres de table ».

Les plus jeunes membres de la famille royale ont aidé leur mère avec le dessert. « Les enfants ont aidé Kate à préparer une bûche de Noël au chocolat et une tarte aux pommes pour le dessert, mais le point culminant a été de faire une maison en pain d’épice, recouverte de leurs bonbons préférés », a déclaré la source.

Honnêtement, je parie que la structure est probablement la bonne – Kate a grandi dans une famille où les enfants se lèvent tôt le matin de Noël et ouvrent leurs cadeaux. Contrairement aux coutumes plus germaniques des Windsors, où les enfants sont exclus de la plupart des célébrations de Noël et où leurs échanges de cadeaux se font la veille de Noël. Je doute que les Middleton soient même allés à l’église le jour de Noël tout au long de l’enfance de Kate, Pippa et James – les célébrations de Middleton ressemblent davantage à « faire la fête et boire toute la journée ». Cette année, les Middleton ont cependant rejoint les Cambridges à l’église. Et c’est bizarre que les grands-parents des enfants ne soient pas inclus dans le compte de Us Weekly. Tant pis! Pensez-vous que William a réellement offert un bracelet à Kate ? Je parie que c’était plus comme « Kate a choisi un bracelet, l’a acheté, l’a emballé et William le lui a « donné ».

