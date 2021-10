garce | La duchesse Kate a refait une McQueen lors de la cérémonie Earthshot : passionnée de lilas ?

Dimanche soir, la très attendue cérémonie des Earthshot Prize Awards s’est tenue à l’Alexandra Palace de Londres. Il y avait eu beaucoup de battage médiatique pendant des semaines/mois à ce sujet et c’est censé être le bébé du prince William, même si je pense qu’à un moment donné, il a simplement cessé de travailler dessus et a simplement obtenu le mérite de tout ce que son personnel a fait. Nous savions également à l’avance que Kate se rendrait à la cérémonie et qu’elle serait une présentatrice ou quelque chose du genre. La plupart des photos la montrent simplement soutenir William en le regardant comme s’il était un dieu (alors qu’il évitait surtout le contact visuel). Elle a aussi bavardé un peu, tant mieux pour elle.

Quant aux trucs superficiels… eh bien… commençons par Kate. Elle a répété un Alexander McQueen personnalisé qu’elle avait porté pour la première fois en 2011, lors d’un événement BAFTA à Los Angeles lors de la grande «tournée» des Cambridges en Amérique du Nord. L’événement BAFTA a été organisé parce que Kate voulait aller à LA et rencontrer des stars de cinéma. C’est un look solide, et elle a été félicitée pour le McQueen à l’époque. Le but de sa ré-usure de la robe pour cet événement était de souligner non seulement son «économie», mais l’idée que les gens devraient ré-porter des vêtements et pas seulement acheter de la mode rapide ou courir et acheter de nouveaux vêtements pour chaque événement. Le problème, c’est que… oui, Kate apparaît comme quelque peu performative. Pourtant, je me suis toujours demandé si elle porterait à nouveau cette McQueen, simplement parce que c’est l’une des meilleures pièces de ses archives. Je m’attendais également à ce qu’elle porte une robe à thème et porte du vert, alors j’essaie de comprendre comment une robe lilas pâle est sur le thème? EST-ELLE SMOG ?

Quant à William, oui, comme vous pouvez le voir, il aimait le vert. C’était beaucoup. Une veste en velours vert avec un col roulé noir. Les gens l’appelaient son look Bond Villain, mais sur certaines photos, le col roulé ressemble au cosplay de Steve Jobs. C’était légitimement un look « audacieux » pour William, qui se promène généralement dans des chemises boutonnées froissées et des pantalons trop serrés avec des articulations d’orignal visibles. *frémir*

Lors du discours de William, il a suggéré que la cérémonie du prix Keenshot changerait de ville chaque année et que la cérémonie du Keenshot de l’année prochaine se tiendrait en Amérique. MDR. Super évident. Ces gens salés ont été farouchement anti-américains à propos de tout ce qui concerne Harry et Meghan, puis attendez une minute, ils ont besoin de donateurs américains, de financement américain, de tourisme américain, de médias américains et d’intérêt américain pour leur petite famille suprémaciste blanche, oups ! Alors bien sûr, Moose Knuckle et Wiglet vont faire un battage publicitaire pour l’année prochaine, qu’eux aussi viennent en Amérique. Quant à changer de ville chaque année… William pense que son Keenshot est comparable à Invictus.

PS… Les gens ont dit que Kate avait copié les cheveux ondulés balayés vers la gauche de Meghan. Je peux voir ça. Je pense aussi que Kate a des reflets blonds rougeâtres, ou peut-être que c’est juste l’éclairage.

