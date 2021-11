garce | La duchesse Kate a répété un McQueen au cénotaphe en l’absence de la reine

L’une des plus grandes histoires britanniques du dimanche du Souvenir concernait qui ne s’est PAS présenté : la reine Elizabeth II. C’était censé être son grand retour après des semaines de maladie secrète, l’événement qu’elle ne voulait pas manquer. La reine s’est retirée de la comparution du dimanche du Souvenir en raison d’une entorse au dos. Beaucoup de gens ne croient pas à cette excuse, et je ne suis sûr de rien. En tant que personne qui a récemment eu une tension aux fessiers / bas du dos, je pense qu’il est parfaitement possible qu’une femme de 95 ans ait une blessure similaire, probablement subie en faisant quelque chose de banal, comme se pencher pour nourrir les chiens ou simplement marcher. Cela étant dit, je pense toujours que l’un des plus gros problèmes est son équilibre.

Donc, en l’absence de la reine, les Windsor ont continué. Le prince Charles, la princesse Anne, le prince William et le prince Edward étaient tous au sol au cénotaphe, et ils se sont occupés de saluer et de déposer des couronnes. Les femmes étaient sur les balcons, et Kate, Camilla et Sophie étaient regroupées sur un même balcon. Aucun d’eux ne semblait heureux à ce sujet.

Kate sort généralement son cosplay militaire le plus passionné pour le dimanche du Souvenir et elle ressemble au Sgt. Poivrer quelques fois. La robe-manteau de cette année était une répétition – elle portait également cette Alexander McQueen lors de l’événement du dimanche du Souvenir 2018. Le chapeau de seau n’est pas génial, mais au moins elle a mis ses cheveux en arrière. Je me souviens encore de la fois où elle portait ses boucles de saucisses lâches et les a fait tournoyer tout au long de l’événement du Souvenir.

Quoi qu’il en soit, cela avait définitivement une impression d’« aperçu des attractions à venir ». Comme dans, c’est ce que ça va être quand le roi Charles sera en charge.

