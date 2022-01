garce | La duchesse Kate et William «sont le couple qui s’aime toujours vraiment»

Que ferions-nous sans tout le désir d’anniversaire de la duchesse de Cambridge? Je ne sais même pas. Le magazine interne du Sunday Times a mis « Kate à 40 ans » sur sa couverture, et c’est la deuxième partie de ma couverture. La pièce est incroyablement longue et plusieurs des assistants de Kate sont longuement cités, dont Rebecca Priestly, Jason Knauf et Jamie Lowther-Pinkerton. Les sections de cet article sont les parties «non-Meghan» – des mentions de Meghan ont été éparpillées tout au long de l’article, car Meghan vit sans loyer dans la tête de Kate et Kate ne peut s’empêcher de nous le montrer constamment. Il y a beaucoup de citations consacrées à faire de Kate une personne naturellement elle-même, humble, pas voyante. Ce qui est drôle parce que le palais de Kensington a littéralement dû organiser une campagne de relations publiques massive autour de ce morceau de pain grillé de méchante fille pour son 40e anniversaire. Quelques faits saillants :

Kate et William ont encore une étincelle : « Il l’a trouvée vraiment attirante et c’est le couple qui s’aime toujours vraiment, il y a toujours une forte attirance. Elle le trouve hilarant, ils sont très amoureux l’un de l’autre.

Attends Katie : Après que son travail chez Jigsaw soit devenu trop difficile avec les paparazzi, elle est allée travailler pour l’entreprise d’organisation de fêtes de ses parents et a été attaquée pour être une « Waity Katie » qui attendait son heure jusqu’à ce que William en fasse une femme honnête. Des informations selon lesquelles certains membres de l’entourage de William l’ont surnommée « Doors to Manual », en référence à l’ancienne carrière de sa mère Carole en tant qu’hôtesse de l’air, seraient un « mythe urbain » par les proches du prince, mais la future reine ne l’a pas fait. ayez la facilité. « Ce n’était jamais de l’eau sur le dos d’un canard, mais elle a une force de caractère et une résilience extraordinaires », explique l’assistant. «Je n’ai jamais vu ou entendu parler d’elle perdre son sang-froid. Elle y est entrée les yeux grands ouverts et le cerveau engagé. C’est une personne solide et fondée qui se connaît bien.

Son mariage en 2011 : Un ami proche dit : « Elle doit avoir la capacité d’ouvrir un robinet et de la glace coule dans les veines, parce qu’elle était si calme tout au long. »

Rebecca Priestley reprend la parole : « Catherine sait que chaque décision est pour le reste de sa vie, tout est pour le long jeu. Elle était consciente qu’elle n’était une experte dans aucun domaine et elle voulait d’abord s’instruire, puis braquer les projecteurs là où c’était nécessaire. C’était une approche « écouter et apprendre » plutôt que de devenir immédiatement mécène d’un organisme de bienfaisance. Nous avons fait beaucoup de visites sous le radar avant les engagements publics. »

Sa couverture du Vogue britannique : Kate a évité la haute couture pour un look country décontracté composé de t-shirts, de pantalons, d’un manteau marron confortable et d’un fedora pour les photographies, prises dans le domaine Queen’s Sandringham à Norfolk. Une source proche de la duchesse explique sa décision derrière les photos : « C’était censé être un portrait d’elle à cette époque de sa vie, quand elle était basée à Norfolk, pas encore membre à temps plein de la famille royale et ne faisant pas le truc de princesse, il ne lui semblait donc pas naturel d’opter pour des robes de bal et des diadèmes. Alexandra [Shulman, then Vogue editor] était très compréhensive, mais ils avaient quelques robes le jour prêtes à partir au cas où ils pourraient la convaincre. [Kate] les a regardés avec un sourire et a dit: « Non, nous allons avec le plan A. » «

Elle a peur que les gens la voient comme une plaque de mode lol : Un ami proche a déclaré: «Quand elle va à la première de Bond ou est à Trooping the Colour, bien sûr, elle met l' »uniforme » du rôle. Mais ce qui était extrêmement frustrant et difficile pour elle, surtout au début, c’était qu’elle sortait et faisait le travail qui l’intéressait et était extrêmement important pour elle, et les gens parlaient simplement de ce qu’elle portait.

Kate ne fera rien parce qu’elle pense que cela plaira aux médias : Un assistant a déclaré: « Nous ne sommes jamais autorisés à formuler des conseils du type » cela aurait l’air bien si vous faisiez cela « ou » une séance photo rapide avec les enfants serait facile pour cela » – c’est le moyen le plus rapide de perdre sa. Ce n’est pas de l’entêtement, mais contrairement à d’autres personnalités publiques, elle ne le fera tout simplement pas si ce n’est pas fait pour les bonnes raisons. Un autre proche conseiller déclare : « Son mode de fonctionnement n’est pas réactif. Elle est restée sur la voie qu’elle sait être la bonne pour elle et sa famille. Il ne s’agit pas de gagner rapidement.

L’histoire controversée de la couverture de Tatler : Des épines royales ont été soulevées l’été dernier lorsque le magazine Tatler a publié un profil intitulé « Catherine la Grande », affirmant qu’elle se sentait « épuisée et piégée » par sa charge de travail après que les Sussex ont quitté leurs fonctions royales, la décrivant comme « dangereusement mince », sa mère comme « terrible snob », soeur Pippa comme « trop ​​royale » et affirmant que Kate avait une affiche de William sur son mur quand elle était plus jeune. Le palais de Kensington a déclaré que l’histoire contenait une « bande d’inexactitudes et de fausses déclarations » et les Cambridges ont demandé aux avocats. Tatler a supprimé les allégations non fondées ci-dessus de la version en ligne. Une assistante de longue date déclare : « Je peux compter sur une main le nombre de fois qu’une histoire l’a bouleversée, mais tout ce qui concerne sa famille ou ses parents est un point de contact.

Elle est timide et réservée : «Elle est timide», dit un ami. « Très privée, assez stable, ce ne sera pas elle qui se lâchera, qui ne tirera pas sur l’épingle et ne se fera pas fouetter », même si elle apprécie parfois un gin tonic à la fin de la journée. Le couple devrait organiser une fête commune cet été à Anmer Hall lorsque William entrera également dans la quarantaine. Des amis disent que Kate adore se déguiser pour les cocktails et le dîner et aime les jeux après le dîner. Dans son entourage proche, William est franc sur ce qu’il pense, y compris les problèmes familiaux. Mais Kate n’y va pas. Une amie dit qu’elle est « 150 % plus réservée que William », et le plus qu’ils aient jamais vu de ses opinions sur Meghan était quand elle a levé les yeux au ciel en plaisantant à la mention de Suits, le drame juridique dans lequel Meghan a joué avant sa rencontre Harry.

Jason Knauf sur le Keen Buttons & Early Years Institute : « Elle a élaboré le plan complet et structuré du fonctionnement du centre. La duchesse comprend qu’elle va avoir un rôle public à part entière. Elle trace sa propre voie à cet égard et essaie d’apporter une contribution pertinente à long terme.

William est gêné lorsqu’il est rogné sur des photos : Contrairement au mariage de ses parents, où la popularité de Diana a éclipsé Charles, à sa grande frustration, William est heureux que la future princesse de Galles ait retrouvé son rythme et sa popularité auprès du public. Il n’y a qu’occasionnellement un pincement au cœur lorsqu’ils font des engagements communs et qu’il est rogné des photographies.

Cela m’a rendu vraiment triste : « Il la trouvait vraiment attirante et c’est le couple qui s’aime toujours beaucoup, il y a toujours une forte attirance… ils sont très amoureux l’un de l’autre. Imaginez être marié à un coureur de jupons chronique, chauve et en colère qui refuse de vous regarder avec autre chose que du dégoût, et tout ce que vous voulez pour votre anniversaire est de convaincre les gens (et vous-même) qu’il est toujours attiré par vous ? Ugh, la vie de Kate est tellement déprimante. Je veux dire, elle l’a fait à elle-même. Mais je pense que Meghan a probablement compris (très rapidement) la dynamique réelle entre les Cambridge.

Il y a tellement de trucs stupides dans cette pièce aussi – « La façon dont elle opère n’est pas réactive… Il ne s’agit pas de gagner rapidement. » Il ne s’agit d’AUCUNE victoire. Il s’agit de travail chargé pour Kate, pas de victoires. Son objectif est de faire du surplace et rien de plus. Et oui, je pense qu’elle a de la glace dans les veines. Il y a une froideur chez Kate que tout le cosplay, les sourires maniaques et le copykeening ne peuvent cacher.

PS… Elle s’en est tenue à ses armes à propos de la couverture du Vogue britannique parce qu’elle tenait à la copie de Jecca Craig, faites-le passer.

Couvertures avec l’aimable autorisation de British Vogue, Tatler, Sunday Times, photos supplémentaires avec l’aimable autorisation d’Avalon Red et Instar.