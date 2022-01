garce | La duchesse Kate « n’est pas flashy » et elle n’a pas paniqué lorsque Meghan a rejoint la famille

Bien sûr, nous ne pouvions pas traverser la semaine Keen Birthday Buttons sans qu’une histoire majeure ne tombe à l’occasion du 40e anniversaire de la duchesse de Cambridge. Roya Nikkah du Times est l’auteur de cet article « Kate à 40 ans » pour le magazine Sunday du Times. Elle a eu de l’aide, sous la forme de plusieurs employés nommés du palais de Kensington qui lui ont parlé officiellement, et j’imagine que KP a également fourni un aperçu utile et des points de discussion. Encore une fois, cela se produit rarement dans les cercles royaux, où les employés de la famille royale sont payés pour être des sources officiellement nommées faisant la promotion de leur patron. Habituellement, les employés royaux devraient être plus discrets. Mais n’importe quoi pour The Birthday Embiggening. Cet article du Sunday Times est si long et il y a tellement d’étrangeté, de thé, d’ombre et de roulement des yeux que je dois le diviser en deux articles. C’est la partie 1, où je me retire à chaque fois que Harry et Meghan sont mentionnés, ainsi que des trucs louches à propos de William.

Kate ne fait pas de théâtre : Jamie Lowther-Pinkerton, l’un des amis et conseillers les plus proches des Cambridges, leur ancien secrétaire privé principal qui est le parrain de Prince George, évalue le mécanisme d’adaptation de Kate : ne le fais pas. Les Sussex « ont tiré des missiles sur la monarchie et certains personnellement sur Kate »: Kate a vu son mari pleurer la perte de son grand-père, sans parler de sa relation étroite avec son frère… Une image de la duchesse arrivant aux funérailles du duc d’Édimbourg en avril de l’année dernière est révélatrice. Prise quelques semaines après l’interview d’Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, qui comportait des accusations de racisme dans la famille royale, Kate apparaît composée mais provocante… William, 39 ans, était « chancelant », avec « la tête dans tous les sens », furieux que son frère et sa belle-sœur avaient visé sa femme et sa famille, l’obligeant à déclarer publiquement : « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. Kate s’est concentrée sur William après l’interview des Sussex : « Dans les jours qui ont suivi l’interview, sa priorité était William, pas ce qu’elle ressentait à propos de ce qu’Harry et Meghan avaient fait », a déclaré une source proche des Cambridges. «Elle s’est concentrée sur le soutien personnel de William dans ce qui a été une période vraiment triste de sa vie. Elle n’a jamais prédit le degré de brouille entre eux. L’essayage de la robe des demoiselles d’honneur : À propos de l’incident « qui a fait qui pleure », une source du palais a déclaré : « J’ai eu des centaines d’heures de conversations avec elle [Kate] et il n’est jamais venu. Je n’en ai entendu parler que par Meghan – une histoire très différente de ce qu’elle a dit à Oprah. Kate, la femme de soutien : Un ami proche dit : « Kate a un moyen de calmer William et sait être vraiment affectueuse et douce. Mais elle lui est fidèle à 100 % et a une tige d’acier dans le dos quand elle doit faire face à des choses désagréables. L’un des amis les plus proches de William le dit sans ambages: « Il a eu un an d’enfer et elle a été fantastique pour le soutenir. » Pourquoi Kate n’est pas allée au dévoilement de la statue de Diana : En juillet, lorsque les frères ont été brièvement réunis à nouveau au palais de Kensington pour dévoiler une statue de Diana, Kate ne les a pas rejoints publiquement mais a travaillé sa magie à l’abri des regards avant que les frères n’apparaissent sous les feux des médias du monde. « William était toujours furieux », dit un ami proche. « Il avait pensé qu’il ne donnerait pas grand-chose. Il ne voulait juste pas y aller [with Harry]. » Un assistant dit : «[Catherine] était incroyable dans les coulisses quand Harry est venu. L’événement s’est déroulé sans accroc. Kate n’a pas « changé » quand Meghan est arrivée, lol : C’était la même chose lorsque le spectacle du Sussex se passait bien pendant un certain temps, avec Meghan décrite comme «une bouffée d’air frais» pour la monarchie, apportant une touche moderne et diversifiée à l’institution. Avant que les choses ne dégénèrent, les Cambridge semblaient un peu trop stables pour certains. Mais il n’y avait « aucun risque que Kate soit déviée de sa trajectoire ou change de direction », a déclaré un proche collaborateur. «Les choses doivent sembler pertinentes, mais fondamentalement, il s’agit d’un ensemble de valeurs à long terme et il y a des avantages à la tradition sur lesquels la duchesse a toujours été très claire. Elle n’est pas tape-à-l’œil, ce n’est pas pour cela que les gens veulent l’institution, et elle a toujours eu une compréhension très claire de cela. Kate a aidé William à accepter son destin : «Elle a été un facteur extrêmement important pour lui d’accepter son destin, à quel point il est devenu à l’aise avec son rôle dans la famille royale en tant que futur monarque et les exigences de cela. Kate l’aimée : Depuis que le duc d’York s’est retiré de la vie royale en 2019 à cause de ses liens avec Jeffrey Epstein et que les Sussex sont partis en 2020, la charge sur les épaules des Cambridges est devenue plus lourde et, selon un ami proche, « ils se sentent plus exposés » . Une autre confidente de Cambridge a déclaré : « Le Royaume-Uni se tourne vers eux pour l’avenir de la monarchie. C’est un rôle difficile. Mais la future reine Catherine a prouvé qu’elle était à la hauteur du défi, déclare Lowther-Pinkerton : « Elle a fait son rythme, elle a pris ses clôtures lentement mais sans faute. » Knauf estime « qu’elle sera un énorme atout pour l’institution et le pays ». Un initié royal de longue date, impeccablement placé, qui a observé l’évolution de Kate, a déclaré à propos des futurs roi et reine : « William sera respecté. Catherine sera aimée.

[From The Sunday Times]

Les gars, si je lis une autre version passionnante de l’histoire de l’essayage des demoiselles d’honneur, je vais acheter des robes de demoiselles d’honneur juste pour pouvoir les déchirer en lambeaux, pleurer en lambeaux et ensuite les brûler un feu purificateur. Encore une fois, les « sources proches de Kate » ne seront jamais précises sur ce qui s’est réellement passé au cours de ce qui ressemble à de multiples incidents où Kate est devenue complètement folle de Meghan. L’une des parties les plus drôles de l’histoire de « Kate est parfaite et immuable » est que… Kate a changé. Elle a paniqué dès que Meghan et Harry se sont fiancés. Non seulement elle a paniqué, mais elle a commencé à imiter purement et simplement Meghan (et le fait toujours).

De manière hilarante, l’une des choses que j’ai appris à apprécier le plus dans la série Kate-at-40 est la façon dont les « sources proches de Kate » font toujours paraître William hyper-émotif, en colère, déprimé, incandescent, chancelant et incapable de faire face ou de fonctionner. à n’importe quel niveau sans la main ferme et vive de Kate. Je n’ai aucune idée de pourquoi William doit être jeté sous le bus enthousiaste pour que Kate aussi soit belle, mais nous y sommes. Quant à Kate qui n’est pas allée au dévoilement de la statue l’été dernier… William l’a fermée à plusieurs reprises, même si elle a fait plusieurs grosses crises de colère dans les médias. Cela seul en dit plus sur leur mariage que sur toute cette envie d’anniversaire. Cela et le fait qu’elle croit clairement qu’il est dans son intérêt de faire passer William comme si émotif et incapable.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, WENN, Kensington Palace.