garce | La duchesse Kate « vient de baragouiner et n’avait aucun sens » lors d’une réception en 2012

Nous arrivons à la fin de la semaine Keen Birthday Buttons. La duchesse de Cambridge aura 40 ans dimanche, et on peut probablement s’attendre à un nouveau « portrait » de Kate samedi ou dimanche. Il sera intéressant de voir si elle sort une photo des archives ou si elle s’est réellement assise pour une nouvelle séance photo. Comme la plupart des campagnes de relations publiques en solo de Kate, Keen Birthday Buttons Week lui a explosé au visage. Le palais de Kensington a clairement envoyé des puces et des conseils aux journalistes amicaux pour souffler de la fumée, seule Kate est apparue comme une méchante fille enfantine, infantilisée, dorlotée, paresseuse et insipide. Ils ont vraiment capturé son essence ! Le Mail a un autre gros morceau sur Kate aujourd’hui, et je pense que c’était censé être un essai photo entrecoupé de quelques commentaires légers de royalistes amicaux. Le problème, c’est que Phil Dampier a tout gâché, hilarant :

Pendant ce temps, l’auteur et commentateur royal Phil Dampier a déclaré : C’est incroyable de penser que Kate a 40 ans – son mariage avec William me semble être hier !

«Mais nous devons nous rappeler qu’ils sont sortis ensemble pendant huit ans avant de se marier et qu’elle est devenue connue sous le nom de Waity Katie. Elle a tout fait à son rythme et William l’a soutenue tout au long. Quand ils se sont fiancés, il a fait le vœu de la protéger et de s’assurer qu’elle ne souffre jamais comme sa mère l’a fait.

« Quand Kate est devenue royale pour la première fois, elle était incroyablement nerveuse. Je me souviens de lui avoir parlé lors d’une réception lors d’une tournée au Canada en 2012 et elle a simplement jasé et n’avait aucun sens. Dix ans plus tard, elle est devenue une oratrice accomplie et pleine de confiance. Elle vient d’un milieu familial stable et je pense que c’est la clé – sa mère et sa famille ont toujours été là pour elle.

«Être maman de trois enfants lui a donné un bon aperçu de la vie quotidienne normale et elle a fait du bonheur des enfants dans leurs cinq premières années une priorité dans son travail, avec une approche très freudienne. Elle et William ont joué un œillère pendant la pandémie et ne se sont pas trompés. Ils ont sympathisé et sympathisé avec tous ceux qui souffrent au cours des deux dernières années et je dirais qu’ils sont maintenant plus populaires que jamais.

« Il y a bien sûr une tendance chez les gens à les comparer à Harry et Meghan, et il est triste que les Sussex soient maintenant si impopulaires dans ce pays, mais ils l’ont fait eux-mêmes.

« Kate s’est concentrée sur un petit nombre de causes et les a bien faites. Mais inévitablement, on lui demandera désormais d’en faire plus. Avec ses enfants qui grandissent rapidement et vont à l’école, je suis sûr qu’elle trouvera le temps d’augmenter ses tâches – et à quel point la famille royale a besoin d’elle !

«Avec Harry et Meghan hors de la scène et Andrew dehors dans le froid, ainsi que Charles, Camilla et Anne dans les années soixante-dix, tout l’avenir repose sur William et Kate. Heureusement, ils sont à la hauteur de la tâche et je suis sûr que le meilleur reste à venir.