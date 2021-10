garce | La duchesse Meghan « utilise son titre britannique » pour « s’immiscer dans la politique américaine » apparemment

Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté Isla de Saltines, les saltins ont été pressés de leurs titres. Commentateur après commentateur a pleuré sur la façon dont Meghan et Harry ont toujours leurs titres Sussex et pourquoi ne les «abandonneraient-ils pas»? La conversation a repris il y a plusieurs mois, lorsque Meghan a publié son livre pour enfants, The Bench. Il a été publié sous son nom, Meghan, la duchesse de Sussex. C’est son nom. Son nom d’épouse. Donc, fondamentalement, les blancs salés veulent forcer Meghan à abandonner son nom de femme mariée. J’en parle parce que « Meghan utilise son nom de femme mariée » est une énorme controverse cette semaine à cause de la lettre de Meghan concernant les congés familiaux payés. Le Daily Mail a fait un gros article sur le fait qu’il est mal pour Meghan d’être si terriblement politique en utilisant son nom de femme mariée. Il y a aussi d’autres critiques, à cause bien sûr. Quelques faits saillants :

Comment ose-t-elle être riche maintenant alors qu’elle est issue d’une famille ouvrière ? Les experts de Royals se sont également demandé si les Américains seraient impressionnés “ par son récit de la façon dont elle a dû lutter » sur des salades à 4,99 $ de Sizzler lorsque son ex-père Thomas l’a envoyée dans une école privée depuis la maternelle et qu’elle vit maintenant dans un manoir de 14 millions de dollars à Los Angeles alors qu’elle était assise sur une fortune de 100 millions de dollars.

Angela Levin sur le nom de mariage de Meghan : Angela Levin, journaliste et biographe du prince Harry, a déclaré à MailOnline que bien que la duchesse soit une citoyenne américaine, la lettre du » bureau du duc et de la duchesse de Sussex » signée » au nom de ma famille, Archie et Lili et Harry « , revient à utiliser son titre britannique et son mariage avec le sixième du trône pour s’immiscer dans la politique américaine. Elle a déclaré: « La lettre de deux pages de Meghan pour faire pression sur le Congrès pour qu’il donne de l’argent sur le congé parental, est évidemment une autre étape pour essayer de se transformer en politicienne. Mais le papier à lettres qu’elle utilise est étonnamment « Du bureau du duc et de la duchesse de Sussex » et montre qu’elle ne sait même pas qu’elle parle aux politiciens d’une république qui a obtenu son indépendance de la couronne en 1776.

Levin craint que Meghan n’obtienne ou s’attribue le mérite d’un congé familial payé : » La vérité est que le projet de loi sur le congé parental est sur le point d’être confirmé et pourrait être détourné par la conviction de Meghan que c’était en grande partie à cause d’elle. De plus, si elle écrivait une lettre de profession, que diable devient-elle tout à fait confortable et intime en déclarant que la lettre est également «au nom d’Archie et Lili – remarquez qu’elle ne l’appelle pas Lillibet, le surnom de la reine – et Harry. Le pauvre vieux Harry est passé en dernier.

Ils sont tellement inquiets pour la politique de Meghan : Le commentateur royal et ancien rédacteur en chef d’International Who’s Who, Richard Fitzwilliams, a déclaré à MailOnline: » Utiliser l’exemple du bar à salade à 5 $ et comment elle a dû lutter dans le passé est une tentative de faire le lien avec la façon dont tant de familles luttent pour payer leurs factures . Les politiciens en herbe utilisent ce genre d’exemples et il reste à voir, puisqu’elle a fait des études privées et que son père était l’un des meilleurs directeurs d’éclairage d’Hollywood, si le public qu’elle recherche est impressionné par son récit de la façon dont elle a dû lutter. Elle et son père sont séparés comme elle l’est actuellement de la famille royale. Le problème qu’elle met en évidence est sans aucun doute important, mais beaucoup sentiront dans son comportement une tendance impitoyable qui doit être modérée si elle se présente un jour aux élections ». Il a ajouté: « Quel est, je me demande, l’avenir de Harry dans tout cela? Une autobiographie à la fin de l’année prochaine ne sera d’aucune utilité pour rétablir ses relations avec sa famille. Meghan est là où elle est parce qu’elle s’est mariée dans la famille royale. Ce sera fascinant de voir comment, si elle choisit la politique, les gens aux États-Unis la considéreront ».

Le Palais n’est pas choqué : Une source proche du palais a déclaré que l’intervention de Meghan ne provoquerait probablement pas de vagues au Royaume-Uni, car il est peu probable qu’elle reprenne ses fonctions royales. «C’est une citoyenne américaine, très politique et ce n’est pas la première fois qu’elle fait pression en utilisant son titre. Le Palais ne sera pas du tout choqué », a déclaré l’expert.