garce | La liste de mariage de Paris Hilton regorge de choses ridiculement chères

Au cas où vous l’auriez manqué, Paris Hilton se marie dans quelques semaines. Et je pense que cela se produit réellement cette fois. Maintenant que le mariage approche à grands pas, Paris est beaucoup plus ouvert aux détails. Comme le fait qu’elle envisage de porter 10 robes différentes le jour de son mariage. Mon Dieu, cette journée est assez épuisante sans y ajouter neuf changements de costumes supplémentaires. Paris ne nous a pas indiqué son lieu de réception, mais nous pensons que ce sera dans l’ancien domaine de Bel Air de son grand-père. La dernière information rendue publique est son registre. Et je veux dire public comme dans, vous pouvez tout voir ici. Paris Hilton et Carter Reum sont enregistrées chez Geary’s of Beverly Hills. Rien dans cette dernière phrase ne devrait indiquer que leur registre contenait quelque chose de pratique ou d’abordable. Non, ce n’est pas un registre de mariage plébéien, c’est un registre rempli de guépards en céramique, de porcelaine Hermès et d’objets d’art Lalique Double Fish, dontchaknow.

Paris Hilton a vraiment dit de voir grand ou de rentrer à la maison ! La star de télé-réalité et héritière sait exactement ce qu’elle veut de ses amis et de sa famille à lui offrir alors qu’ils célèbrent son prochain mariage avec Carter Reum… Et, évidemment, cela comprend un ensemble caviar-vodka de 1 845 $ et un vase en cristal Baccarat de 4 885 $. La liste de cadeaux de mariage de Paris semble mettre en évidence son goût pour le luxe, car elle ne choisit que le meilleur pour sa maison avec Carter, qui a posé la question en février. Selon son registre de mariage à Gearys Beverly Hills, Paris demande à ses invités une multitude d’articles de décoration en cristal, ainsi qu’un cadre photo Buccellati en argent sterling (3 200 $), un bougeoir Baccarat en forme de lampe (1 220 $) et une figurine d’ours en cristal Baccarat (370 $). Parmi les éléments essentiels qui garniront sa cuisine, citons un plateau de fête Christofle MOOD en noyer (985 $), un plat en forme de fleur Buccellati Dahlia (650 $), une pelle à caviar William Yeoward Crystal Caprice (1 000 $), un ensemble de verres à champagne Baccarat (990 $) et du champagne Christofle glacière (860 $) pour correspondre.

Je ne peux pas dire que je suis surpris. Je ne m’attendais pas à ce que Paris s’inscrive chez Target. Pour être juste, il y a quelques articles qui seraient considérés comme abordables avec l’ensemble de Paris. Le premier article est une carafe à 160 $. Et je suppose que les assiettes de tous les jours à Paris coûtent 28 $ pièce. Certes, il y a les éléments énumérés ci-dessus. De plus, ces guépards qui varient entre 525 $ et 2 250 $ par chat. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choix, ainsi que d’autres petites sculptures d’animaux – des tourtereaux, un lévrier et même un cheval.

Je me retrouve donc avec un haussement d’épaule quand il s’agit de cette étiquette de prix du registre de Paris. Je suis, cependant, critique des articles dessus parce que je suis comme ça. L’article mentionnait l’ensemble caviar-vodka mais je suis curieux de savoir pourquoi elle avait également besoin d’un serveur de caviar Caprice avec cuillère ? A-t-on besoin de deux serveurs de caviar assez régulièrement ? Je n’aime pas du tout son patron de porcelaine Hermès. Peut-être qu’elle l’a choisi pour le H géant dans la mosaïque, cela rappellera à Carter qui appelle le coup chaque fois qu’il termine ses conseils de caviar et de toast. J’aime les couverts en acier inoxydable (qui coûtent plus cher que mon modèle de mariage en argent, d’ailleurs). Mais je n’aimais aucun de ses motifs de cristal (oui, elle en a sélectionné plusieurs). Je m’éclate avec tous les cadres photo du registre. Je suppose que les selfies doivent aller quelque part. Et ne me demandez pas pourquoi quelqu’un a besoin de trois guépards en verre ou en céramique. Je suis curieux que cette chose soit rendue publique. Je m’inquiète car ses fans sont déjà trop proches de Paris tel qu’il est. L’a-t-elle mis à disposition pour qu’ils puissent lui envoyer des cadeaux de mariage ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que ma carte-cadeau Amazon ne va probablement pas très bien se passer. Peut-être que Carter l’appréciera.

