garce | La Maison Blanche a un déploiement prêt dès que les vaccinations sont approuvées pour les 5 à 11 ans

C’est une bonne semaine pour l’actualité des vaccins ! Tout d’abord, nous avons entendu que les boosters Moderna et Johnson & Johnson ont obtenu le feu vert. De plus, nous pouvons mélanger les marques, ce qui facilite l’obtention de nos boosters. Maintenant, nous apprenons que nous sommes à quelques semaines de l’approbation du vaccin pour les 5 à 11 ans par la FDA pour une utilisation d’urgence. Eh bien, nous le savions, Hécate, certains d’entre vous pourraient le dire. Mais comprenez ceci – l’administration Biden a déjà un plan en place pour déployer ces vaccins. La Maison Blanche actuelle a acheté suffisamment de doses pour que dès que la FDA leur donne son feu vert, ils soient prêts à les distribuer à tous les enfants éligibles, afin que des millions de parents et d’enseignants puissent se reposer un peu plus facilement la nuit.

Alors que la FDA et le CDC devraient approuver le vaccin COVID-19 de Pfizer pour une utilisation chez les enfants âgés de 5 à 11 ans au cours des prochaines semaines, l’administration Biden a présenté son plan pour faire vacciner ce groupe d’âge le plus jeune. L’administration Biden a déclaré mercredi que dès que l’utilisation du vaccin serait approuvée, elle le mettrait à disposition dans plus de 25 000 cabinets de pédiatres et établissements de soins primaires, plus de 100 hôpitaux pour enfants et dans les pharmacies et les écoles. La Maison Blanche a déclaré avoir acheté suffisamment de doses de vaccin pour vacciner les 28 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans aux États-Unis. Les doses, cependant, seront plus petites, tout comme les aiguilles, pour mieux convenir aux plus jeunes. « Les enfants ont des besoins différents de ceux des adultes et notre planification opérationnelle est conçue pour répondre à ces besoins spécifiques, notamment en proposant des vaccinations dans des environnements que les parents et les enfants connaissent et en qui ils ont confiance », a déclaré mercredi le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients. Un sondage de septembre de la Kaiser Family Foundation a révélé que seulement 34% des parents d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont déclaré qu’ils avaient l’intention de vacciner leurs enfants dès que le vaccin serait disponible. Dans un communiqué, le Dr Gerald Harmon, président de l’American Medical Association, a déclaré qu’ils « encouragent tous les parents à faire vacciner leurs enfants contre COVID-19 une fois que les vaccins sont autorisés et recommandés pour une utilisation dans cette population ».

J’utilise un ton jovial pour ce post parce que je suis vraiment étourdi par cette nouvelle. Repensez à l’âge des ténèbres de 2020, lorsque The Other Guy était président et que les scientifiques travaillaient sur le vaccin. Rien n’a été fait pour préparer ou mettre en œuvre un déploiement une fois qu’il est arrivé. En conséquence, le vaccin est arrivé et tout s’est effondré. Et le pays est devenu plus malade. Maintenant, nous avons une administration qui a repris une distribution de vaccins complètement bâclée, l’a réparée et mis en place un plan qui aurait pu protéger les États-Unis en un an. C’était si efficace que ce délai a été réduit à six mois. Le fait que tant de personnes aient choisi de ne pas profiter de cette option gratuite et vitale est toujours déroutant.

Les vaccins font la différence. Ils s’efforcent de réduire les chiffres et de réduire la gravité des cas. La tranquillité d’esprit qu’ils procurent est incommensurable. Je viens de finir d’envoyer des SMS avec mon colocataire de fac. Ses enfants, qui ont moins de 10 ans, fréquentent une petite école privée du nord de la Californie. Il me parlait des fermetures de l’école (multiples) en raison de cas d’évasion et de ses amis qui ont attrapé Covid de leurs enfants qui l’ont ramené à la maison. Mes enfants vaccinés à l’école publique n’ont pas encore signalé de cas dans leur école. Aucun de leurs amis ou parents n’est tombé malade et certains d’entre eux travaillent dans des hôpitaux. Je ne m’inquiète pas pour mes enfants une fois que je les envoie en sachant qu’ils sont vaccinés et que la politique sur les masques est appliquée. J’espère que le vaccin 5-11 arrivera bientôt pour les parents de ces enfants. Je suis ravi mais pas surpris que cette Maison Blanche soit complètement prête une fois approuvée. Espérons qu’au moment où le vaccin commencera à arriver, 34 % des parents qui prévoient de protéger leurs enfants seront un nombre beaucoup plus élevé.

