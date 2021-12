garce | La petite amie de John Mulaney a posté une photo de leur bébé Malcolm Hiệp Mulaney

Je ne m’attendais pas à voir des photos du bébé de John Mulaney, n’est-ce pas ? Peut-être que certaines personnes s’y attendaient, car avouons-le, la petite amie de John Mulaney aime l’attention. Elle n’y peut rien. Ainsi, même si personne ne demandait vraiment de photos de bébé, la petite amie de John Mulaney a posté la première photo de Baby Mulaney sur son Instagram. Elle a désactivé les commentaires et vous pouvez voir sa légende : « Mon bébé Golden Ox. Malcolm Hiip Mulaney. Joyeuses fêtes. » 2021 est l’année du bœuf dans le zodiaque chinois et le bébé est né la veille de Thanksgiving.

Hé, au moins on a un nom. J’étais curieux de connaître le nom. Malcolm est un nom que j’aime beaucoup ces jours-ci, même si le nom me dérangeait quand j’étais plus jeune – j’avais une mauvaise association avec lui, mais je l’ai dépassé. « Malcolm » devrait définitivement revenir à la mode pour les célébrités, c’est un bon nom. Le deuxième prénom, Hiệp, semble être d’origine vietnamienne. La mère de la petite amie de John Mulaney était une réfugiée vietnamienne et avait des ancêtres chinois. Hiệp pourrait même être un nom de famille.

Quoi qu’il en soit, voilà. Même si la petite amie de John Mulaney aime l’attention, je doute qu’elle devienne maman blogueuse à plein régime ou quoi que ce soit d’autre. Elle ne va pas faire de la « maternité » sa prochaine grande carrière. Elle ne peut pas, pas avec Anna-Marie Tendler recevant toute la sympathie du public et toutes ces questions sans réponse sur la chronologie de la fin du mariage de Mulaney et le début de sa nouvelle relation. Quoi qu’il en soit, j’espère que tout le monde est heureux et en bonne santé. Bonne chance à bb Malcolm, il en aura besoin.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Instar.

