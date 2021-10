garce | La petite amie enceinte de John Mulaney veut que nous sachions qu’ils sont toujours ensemble

La petite amie enceinte de John Mulaney a accordé une interview à Entertainment Tonight cette semaine. C’est presque comme si elle savait qu’elle allait faire du média promotionnel et c’était un « heureux accident » que tout le monde parlait de l’état de sa relation avec Mulaney ce week-end. Quoi qu’il en soit, ET lui a posé des questions sur sa grossesse et sa relation et voici comment ET l’a rapporté :

«Justine et moi avons eu une longue conversation à ce sujet l’autre jour, honnêtement, je suis simplement excitée à l’idée de rencontrer qui que ce soit et de mettre une petite personne au monde», dit-elle. Au cours du week-end, les noms de Munn et Mulaney étaient à la mode sur les réseaux sociaux après des rumeurs selon lesquelles les deux se seraient séparés. Cependant, ET a appris que les rapports d’une scission ne sont pas vrais.

[From ET]

Je jure devant Dieu, il ne sert à rien d’être ce f-king timide. Elle est littéralement assise là, donnant une interview. Elle a clairement dit « officieusement, nous n’avons pas rompu » et ET l’a juste dit comme « ET a appris que les informations faisant état d’une scission ne sont pas vraies ».

Les « initiés » et les « sources » ont été occupés cette semaine, parlant également à d’autres points de vente. La petite amie enceinte de John Mulaney est également apparemment allée dans son magasin préféré, Us Weekly, pour se féliciter d’être une iconoclaste aussi féministe. (La raison pour laquelle je sais que Us Weekly est son point de vente préféré est qu’au fil des ans, elle est allée là-bas pour parler à ses ex et à ses relations, comme lorsqu’elle a tout raconté sur sa liaison avec Justin Timberlake.)

Faire les choses à sa façon. Olivia Munn avait la maternité en tête avant de commencer à voir John Mulaney, a déclaré une source à Us Weekly. « Devenir maman a toujours été plus important pour elle que de s’installer de manière conventionnelle », a déclaré l’initié. « C’est une vraie féministe et elle n’a pas besoin d’un homme à ses côtés 24h/24 et 7j/7. Elle ne l’a jamais fait. « Elle est incroyablement difficile et John était quelqu’un qu’elle voulait vraiment connaître s’il y avait jamais eu un moment où ils étaient tous les deux célibataires », ajoute la source de Munn. « John est beaucoup plus un travail en cours qu’Olivia, mais Olivia avait besoin de ce changement dans sa vie. Cela a été dur ces dernières années pour elle où elle était coincée dans une ornière. Cela change les choses et lui donne quelque chose sur quoi se concentrer au-delà de sa carrière et de sa vie sociale. »

[From Us Weekly]

Raisons de ne PAS avoir de bébé : prouver ses références féministes, prouver que vous n’avez pas besoin d’hommes et devoir vous concentrer sur autre chose que votre carrière. Ce pauvre enfant n’est même pas encore né et je suis tellement désolé pour l’enfant. Aïe. En tout cas, il est clair qu’ils sont toujours ensemble. Mais elle télégraphie définitivement le fait qu’une rupture se produira bientôt.

