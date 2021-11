Zendaya couvre le numéro de novembre d’InStyle pour promouvoir Dune et Euphoria. Elle parle à peine de Dune dans l’interview, juste pour info, bien qu’elle se réfère à Timothee Chalamet comme « famille ». Je veux toujours que Timmy et Zendaya se réunissent, même si j’aime que Zendaya et Tom Holland soient ensemble. Cela pourrait être un triangle amoureux intéressant, mais nous verrons. L’éditorial InStyle est… d’accord. Elle est si belle, vous pouvez la mettre dans n’importe quel sac et n’importe quelle perruque et elle ressemble toujours à une star de cinéma, mais son style ici n’est pas mon truc préféré. L’interview était sympa cependant, elle est devenue très bonne dans les interviews. Quelques faits saillants :

Elle a regardé les directeurs de la photographie dans ses films et son émission de télévision : «Je suis une Vierge et j’aime penser à tout. Mais les regarder travailler m’a inspiré à me lancer davantage dans la photographie.

Elle s’assombrit sur IG pendant des semaines : «Je n’ai pas posté, et mes fans détestent probablement ça, ce que je comprends. Mais je suis trop débordé de devoir poster des choses, et si j’y pense trop, je ne le ferai pas. Ça ne vaut pas le coup.

Elle regardait un film Harry Potter tous les jours pour décompresser : «Je n’ai pas fait ça autant l’année dernière, mais j’avais l’habitude de les regarder pour traverser la première saison d’Euphoria. Certains jours, je veux juste rentrer à la maison, me blottir contre mon chien et regarder un petit Harry Potter. J’aime aussi Shrek. C’est un autre aliment de base dans ma maison quand j’ai des journées chargées au travail.

Le décalage horaire psychologique de la sortie de la pandémie : « C’est très difficile pour moi de me plaindre de cette période, compte tenu de la chance que j’ai eue de la traverser. J’étais en bonne santé. Je savais que j’avais un travail qui m’attendait à ma sortie, ce qui n’était pas le cas pour beaucoup de gens. J’ai eu des moments difficiles, et ce n’était pas facile – je cherchais mon truc, j’essayais de comprendre qui j’étais sans mon travail et de trouver un but et un sens.

Elle a eu du mal à avoir du « temps libre » : « J’ai travaillé régulièrement depuis l’âge de 13 ans. Alors quand je n’avais que du temps libre, je me disais : « Qu’est-ce que je fais avec ça ? Quels sont mes loisirs ? » Je n’ai même pas de passe-temps – je fais mon passe-temps pour gagner ma vie.

Vie de Vierge : « [I fear] gâcher. Faire des erreurs. Ne pas être le meilleur que je puisse être à quelque chose. Échec. Encore une fois, c’est une chose Vierge. Si quelque chose n’est pas parfait ou le meilleur, alors j’ai l’impression que j’aurais aussi bien pu ne pas l’avoir fait. Je fais de quelque chose la pire des choses, même si c’était bien. Mais ça ne me va pas.

Comment elle est en tant que patron : «Je pense que mon plus gros défaut en tant que patron est que je suis un procrastinateur. Je n’aime pas répondre aux e-mails ou aux questions ; Je veux juste faire des trucs sympas et amusants. Je suis également très soucieux du détail et ne lâche rien. Ces deux choses ne vont pas vraiment de pair, alors j’apprends à être meilleur dans ce domaine.

Sur Tom Holland : « C’est beaucoup de pression – vous endossez le rôle d’un super-héros où que vous alliez. Pour le petit qui passe, tu es Spider-Man. Je pense qu’il a si bien géré ça. Et le voir au travail, même s’il n’est pas Vierge [laughs], c’est un perfectionniste… c’est un moment de plaisir. Très charismatique, peut mettre n’importe qui à l’aise et avoir un bon rire et une bonne conversation. Une bonne conversation – j’ai l’air si britannique.

Elle mentionne souvent sa Vierge comme excuse/explication pour expliquer pourquoi elle est comme elle est. Qui est aussi très Vierge, croyez-moi. Chaque fois que je suis hyper concentré ou trop soucieux des détails, je dois prendre du recul un instant et simplement reconnaître que ce n’est que mon truc de la Vierge. La moindre chose Vierge chez elle, c’est qu’elle tergiverse en tant que patronne ? La vraie chose Vierge serait de répondre à chaque e-mail dès qu’ils arrivent. Mais oui, les Vierges détestent faire des erreurs et nous sommes hantés par cette fois où nous avons fait une faute de frappe ou nous avons porté quelque chose avec une petite tache ou nous avons tourné dans un projet cinq minutes de retard. Le simple fait de taper ça m’a donné envie de pleurer de honte.

