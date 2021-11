garce | La première bande-annonce du redémarrage de Fraggle Rock sur Apple TV est ici

Trois acclamations pour un autre spectacle de redémarrage des années 80. J’en ai marre des redémarrages et des remakes mais je dois être en minorité car Apple TV a décidé de redémarrer Fraggle Rock de Jim Henson. L’émission a été diffusée à l’origine pendant cinq saisons sur HBO à partir de 1983. L’année dernière, Apple TV a sorti quatre courts métrages de cinq minutes intitulés Fraggle Rock: Rock On !. Ce doit être à ce moment-là que les gens d’Apple TV ont décidé, dans leur infinie sagesse, que nous avions besoin d’une toute nouvelle série Fraggle Rock. La bande-annonce de la série Fraggle Rock: Back to the Rock est sortie lundi. Treize nouveaux épisodes sortiront en janvier 2022. Ils incluent les personnages originaux, comme Gobo, Boober et Uncle Traveling Matt, et une version plus brillante de la chanson thème originale. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires via People :

Le créateur de l’émission originale, Jim Henson, a un jour décrit Fraggle Rock comme « un jeu musical bruyant et énergique ». Malgré sa bêtise et ses personnages de marionnettes bruyants, la série à succès pour enfants, diffusée pendant cinq saisons sur HBO de 1983 à 1987, traitait de problèmes importants tels que les préjugés, la spiritualité et plus encore. Le nouveau spectacle verra les amis mélomanes de Fraggle « dans des aventures épiques et hilarantes sur la magie qui se produit lorsque nous célébrons et prenons soin de notre monde interconnecté », selon le streamer. Un nouveau teaser recrée certains moments emblématiques de l’ouverture de la série originale, y compris cette chanson thème inoubliable. L’intro originale voit Gobo courir seul à travers les grottes jusqu’à ce qu’il atteigne une ouverture remplie de ses amis – puis lance la chanson en chœur avec tous. Dans la nouvelle version, les cinq personnages principaux traversent la grotte ensemble jusqu’à ce que Red se retourne et chante, en solo, « Dance your cares away! » Le système de transport dans les habitations troglodytes des Fraggles a également été amélioré. Les Doozers ont été occupés !

Je demande, n’y a-t-il rien de sacré à Hollywood ?! Ils redémarrent Fraggle Rock ? C’est ma série de marionnettes préférée de tous les temps et j’ai toutes sortes de sentiments. Tout ce que j’ai à dire, c’est que les améliorations de la marionnette et les épisodes valent mieux la peine de ramener ce spectacle. Je suis absolument sur tous les redémarrages et remakes. Il doit y avoir plus d’idées. J’ai du mal à essayer quelque chose de nouveau à Hollywood, mais à ce stade, ce n’est que de la paresse.

Cela étant dit, cette bande-annonce est super mignonne et j’ai de l’espoir pour cette série. Bien que n’aimant pas les redémarrages, une partie de moi veut que cette nouvelle génération profite des moments forts de la programmation de mon enfance. Des émissions comme Fraggle Rock et Sesame Street ont allumé en moi le désir de parcourir le monde et de découvrir différentes cultures. Je vais aller mettre la date de sortie de Fraggle Rock sur mon calendrier. Je suis prêt à détester le regarder par dépit.

Apprenez une chose ou deux sur le « wembling » de Gobo, Wembley et @Jason_Mraz dans le dernier épisode de #FraggleRock : Rock On ! Regardez-le gratuitement sur l’application @AppleTV. https://t.co/YyCgVqMG8g pic.twitter.com/9xSsKR3gv0 – Fraggle Rock (@FraggleRock) 19 mai 2020

