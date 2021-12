garce | La première romcom de vacances gay de Netflix, « Single All the Way », est si mignonne et drôle

Spoilers très doux pour Single All the Way

Kristen Stewart a joué dans la première romcom de vacances gay soutenue par un studio, Happiest Season, qui est sortie l’année dernière sur Hulu. Nous avons également obtenu plus de diversité LGBTQ sur Hallmark et Lifetime. Comment avons-nous obtenu le premier film de Noël gay il y a seulement un an ? Quelque chose ne va pas ici. La bonne nouvelle est que Netflix a maintenant une comédie romantique de vacances gay, c’est leur première et c’est absolument délicieux. Single All the Way met en vedette Michael Urie dans le rôle principal de Peter, Philemon Chambers dans le rôle de son meilleur ami et colocataire, Nick, et Kathy Najimy et Jennifer Coolidge dans des rôles de soutien. Après une rupture avant les vacances, Peter convainc son ami Nick de rentrer de Los Angeles dans le New Hampshire avec lui et de prétendre être son petit ami pour Noël. Vous savez où cela mène, mais vous ne le savez vraiment pas. Single All the Way se sent frais et différent, et pas seulement parce que le leader est un homme gay. C’est drôle et tellement réconfortant que j’ai dit « aww » et « ooh » à l’écran plusieurs fois. Je le regarderai à nouveau, de préférence avec ma mère à Noël si elle ne le regarde pas en premier.

Single All the Way a une note de 55% des critiques et une note d’audience de 70% sur Rotten Tomatoes, ce qui me fait me demander combien de grincheux l’ont regardé. Ce film est adorable ! Voici deux critiques élogieuses de critiques qui ont ressenti la même chose que moi.

Single All the Way reprend toutes les vibrations familiales d’une pierre de famille, l’associe au confort d’une romance Hallmark et sert tous les rires des comédies de vacances branchées de Netflix, comme Holidate ou Love Hard. Single All the Way est un service infernal. C’est tout ce que vous attendez de la romcom de vacances, et plus encore. L’histoire fonctionne, les performances sont superbes, la chimie est là, les sensations sont présentes et chaque blague atterrit. Dans l’ensemble, Single All the Way offre les rires et les sensations. Ce n’est rien de moins qu’un miracle de comédie romantique de Noël. – Du décideur Single All the Way a tout le charme, tous les tropes et tout le chocolat chaud que toute comédie romantique de vacances ordinaire a. Il se trouve qu’il y a un couple gay au centre, un couple gay interracial en plus. Mais le film n’en fait jamais rien, ce qui est important. Il n’y a pas de scènes de coming-out, pas de porno traumatisant familial, pas d’homophobie – c’est un film de Noël utopique où le plus gros problème est de convaincre Jennifer Coolidge de ne pas voler toutes les répliques du concours de vacances pour enfants. Oui, les problèmes auxquels sont confrontés les couples homosexuels (en particulier les couples interraciaux) sont réels et ne doivent pas être ignorés, mais nous méritons également un fantasme de Noël. Single All the Way, c’est ça, et ça montre bien que les relations homosexuelles sont tout aussi normales, tout aussi douces, tout aussi gluantes que les hétéros. Cela étant dit, ce film est aussi, glorieusement, gay comme l’enfer. C’est ce qui le rend si amusant. Les jeux de mots inclus – « enfilez vos vêtements gay », « FOMO-sexuel » – sont effrontés sans jamais être grincheux. A un moment, Kathy Najimy, avec le visage le plus sérieux, dit : « Gay ? Je sais gay », et j’y penserai pendant les 40 prochaines années. Jennifer Coolidge se déguise en Glinda la bonne sorcière sans raison apparente. Le regretté et grand bar gay de West Hollywood Flaming Saddles est référencé. (Celui de New York bat toujours son plein, pour info, et je vous suggère fortement d’y aller si vous êtes en ville.) Quand Nick est entré dans la chambre de Peter et a remarqué que Christmas Carole avait retiré toutes ses affiches de Britney Spears, mon cœur s’est mis à battre. Voici, la culture pop nous a enfin bénis avec une Britney Gay. Je ne me suis jamais senti plus vu. – Du Glamour

[From Decider and Glamour]

J’ai inclus la critique de Christopher Rosa dans Glamour parce qu’il l’a résumée bien mieux que moi. De plus, il a le point de vue d’un homme gay qui ne s’est jamais vu représenté dans une comédie romantique de vacances auparavant. C’est un pur fantasme sans la tristesse et le drame familial qu’un film plus sérieux pourrait essayer d’introduire. Il y a tellement de joie dans ce film. Les répliques sont hilarantes sans être si intelligentes qu’il est difficile de croire que quelqu’un viendrait avec le dialogue. (Voir: Communauté.) J’ai une plainte et c’est que Jennifer Coolidge est transformée en une parodie de ses personnages précédents. Elle est tellement exagérée et il y a une scène effrayante vers la fin qui semblait inutile. C’est sur les écrivains, pas elle. Kathy Najimy et Barry Botswick sont excellents car les parents solidaires mais indiscrets et les adolescents qui jouent les nièces de Nick sont également très bons.

Dans l’ensemble, je le recommanderais vivement si vous avez besoin d’un bon film d’évasion! Love Hard, avec Nina Dobrev et Jimmy O. Yang est aussi mignon, mais ça ne tient pas une bougie à Single All The Way. Je ne me souviens pas d’une autre comédie romantique de Noël qui le ferait. Bonus points à Holidate cependant, c’est décent. Oh et je ne peux pas oublier la série norvégienne Home for Christmas.

