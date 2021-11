garce | La princesse Charlene est revenue à Monaco après au moins six mois en Afrique du Sud

En mai, j’ai eu un sentiment très étrange à propos de la princesse Charlene. Le Palais Princier a publié des informations, apparemment de mauvaise humeur, selon lesquelles Charlene ne serait pas présente au Grand Prix de Monaco en raison de problèmes de santé. Nous avons rapidement appris que Charlene était en Afrique du Sud et qu’elle était dans son pays d’origine depuis Dieu sait combien de temps à ce moment-là. Puis le drame a commencé : les chronologies changeantes du rétablissement de Charlene, les multiples interventions chirurgicales liées à son infection ORL, les photos gênantes sur les réseaux sociaux, les déclarations optimistes du prince Albert sur la santé de Charlene et sur la façon dont elle reviendrait à Monaco avant la fin octobre. J’ai même constaté samedi que Charlene n’était toujours pas de retour à Monaco. Eh bien, elle a pris un vol de retour dimanche soir. Elle est arrivée à Nice et à Monte-Carlo lundi matin.

La Princesse Charlène de Monaco est de retour à la maison ! Selon des sources, l’homme de 43 ans est arrivé tôt lundi matin après un vol de nuit en provenance de Durban, en Afrique du Sud. La mère de deux enfants a atterri dans le sud de la France à 8h30 heure locale. Le retour de Charlene met fin à des mois de spéculations concernant sa disparition soudaine et prolongée de la principauté. Elle est descendue de l’avion privé de son mari le prince Albert à Nice, vêtue de noir, portant un masque. Selon Nice Matin, elle a retrouvé son mari le prince Albert et leurs jumeaux de 6 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella – qui l’ont accueillie avec un grand bouquet de fleurs – avant qu’ils ne s’envolent tous pour Monaco, selon des témoins oculaires. La princesse avait été « immobilisée », comme elle l’a dit, en Afrique du Sud depuis début mai en raison d’une infection ORL qui a nécessité un certain nombre de chirurgies correctives au cours de ses six mois d’absence. Le séjour prolongé a fait l’objet de nombreuses allégations de tabloïd concernant des problèmes dans le mariage du couple.

[From People]

C’était gentil de la part d’Albert d’aller à Nice pour rencontrer son vol, et c’était bien qu’il ait amené les enfants. À ce stade, je ne doute pas qu’elle avait de véritables problèmes de santé et tout ça. Mais je crois toujours qu’il se passait d’autres choses – les achats immobiliers, les visites étranges d’Albert et des enfants, les ragots sur sa misère à Monaco et dans son mariage. C’est beaucoup. Quel mariage terrible ils ont. De toute façon, elle est de retour maintenant. Je pense que nous ne la reverrons pas avant un moment. Elle ira dans l’une des propriétés cachées pour « récupérer » davantage et Albert la gardera 24h/24 et 7j/7 afin qu’elle ne tente plus jamais de s’échapper. Et elle devra probablement dire adieu à son passeport sud-africain pour toujours.

Réunion de famille ou photo preuve de vie ?

La princesse Charlène est de retour à Monaco https://t.co/G30ETP2hq9 pic.twitter.com/qOvnuF9Nu9 — Nice-Matin (@Nice_Matin) 8 novembre 2021

Oh, voici des photos de Charlene arrivant à Nice ce matin. Elle a un chien en Afrique du Sud ??

