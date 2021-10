garce | La reine Elizabeth aura un «changement de vitesse» important à partir de maintenant

Il y a une semaine, Buckingham Palace a dû admettre que la reine Elizabeth avait été hospitalisée pendant la nuit suite à l’annulation de son voyage en Irlande du Nord. Le palais a dû admettre (en tant de mots) qu’ils ont en fait couvert l’hospitalisation pendant environ 48 heures. On pourrait penser que les journalistes royaux avaient l’habitude de se faire mentir, mais ils ont constamment commis leur indignation au cours de la semaine dernière. Maintenant, QEII a annulé sa comparution en personne à la COP26, la conférence sur le climat à Glasgow. Roya Nikkah a apparemment reçu un briefing approfondi du palais sur ce que tout cela signifie. Curieux qu’elle pense qu’ils ne lui mentent plus !

Les experts royaux ont suggéré aujourd’hui qu’il pourrait maintenant y avoir une « réévaluation et peut-être un léger changement de vitesse dans le type de travail que fait la reine » après que le monarque se soit radicalement retiré la nuit dernière de la Cop26. Des sources du palais ont insisté sur le fait que sa décision de ne pas se rendre en Écosse était simplement une « précaution raisonnable » à la lumière des conseils de son médecin de se reposer et qu’elle était déterminée à ce que la conférence soit un succès. Une autre source a déclaré qu’il aurait été » imprudent » que la reine fasse le trajet aller-retour de 800 milles de Windsor à Glasgow pour l’événement majeur qui vise à convenir d’une action mondiale cruciale sur le changement climatique.

L’expert royal Roya Nikkhah a déclaré aujourd’hui: “ Nous avons eu hier des conseils de fond assez intéressants de sources royales disant que même si elle ne sera pas là en personne, elle va filmer cette adresse vidéo cette semaine et elle va travailler derrière le scènes pour s’assurer qu’il y a des actions significatives. Et j’ai pensé que ce qui était vraiment intéressant, c’était les conseils que nous avions qu’elle tenait beaucoup à ce que les autres dirigeants mondiaux et chefs d’État n’utilisent pas son absence comme excuse pour ne pas y assister. Alors elle le suit de très très près.

Mme Nikkah, rédactrice royale du Sunday Times, qui s’adressait à l’émission Today de BBC Radio 4, a ajouté: » C’est tout un voyage pour une femme de 95 ans et elle a eu ce journal public et privé incroyablement chargé pour quelques-uns semaines, ce qui l’a visiblement laissée assez fatiguée. Et je pense que le sentiment était probablement – ​​nous ne savons pas, parce que nous ne sommes pas médecins – mais le sentiment était probablement de ses médecins que c’était un peu trop pour elle de monter et de faire tout cela. Et ce n’est pas seulement le voyage – c’est aussi être en route. C’est aussi divertir et accueillir des dirigeants mondiaux, leur parler du changement climatique et de tout ça – je pense que le sentiment est probablement que c’est juste un peu trop en ce moment jusqu’à ce qu’elle retrouve toute sa force.

Elle a poursuivi: «Je pense qu’il y aura une réévaluation et peut-être un léger changement de vitesse dans le type de travail que fait la reine, les distances qu’elle parcourt, mais je ne pense pas que nous verrons – tout va bien, si la reine est capable de continuer à exercer ses fonctions publiques comme nous l’espérons – je pense que nous la verrons toujours autant qu’elle et ses médecins pensent qu’elle le peut – mais je pense qu’il y aura un changement de vitesse, et ses secrétaires privés et son Les secrétaires de journal examinent les engagements qui se présentent et réfléchissent à ce que Sa Majesté la Reine doit vraiment faire et à ce qu’elle pense vraiment pouvoir faire. Je pense donc qu’il y aura un examen constant à l’avenir maintenant.