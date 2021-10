Dès que le palais de Buckingham a admis à contrecœur que la reine Elizabeth avait été hospitalisée pendant la nuit la semaine dernière – et que le palais l’avait dissimulé – il y a eu une conversation assez intéressante dans les journaux britanniques sur la façon dont QEII doit prendre une plus grande pause de la vue du public. Fondamentalement, presque tous les commentateurs royaux sont d’avis que la reine doit réduire son emploi du temps à une poignée de grandes apparitions, comme le jour du Souvenir et l’ouverture de la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow. La COP26 commencera techniquement dimanche, mais je pense que c’est juste pour le dîner d’ouverture ou quelque chose comme ça. La vraie conférence ne commence vraiment que le 1er novembre. La reine devait comparaître au début, et ils considéraient cette apparition comme décisive pour la reine. Eh bien, le palais a annoncé qu’elle n’y allait pas.

La reine Elizabeth II n’assistera « à regret » à une réception lors de la conférence clé sur le climat de la semaine prochaine à Glasgow après avoir conseillé de se reposer, a annoncé mardi le palais de Buckingham. Un porte-parole du palais a déclaré que la reine avait « décidé à regret de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du soir ». Le chef de l’État étant absent de l’événement, il est à espérer qu’aucun dirigeant mondial n’utilisera son absence comme une raison pour ne pas assister au sommet, après qu’il est apparu que Xi Jinping – président de la Chine, désormais le plus grand pollueur de la planète – saute la conférence . La semaine dernière, un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré que la monarque de 95 ans avait été admise pour des « enquêtes préliminaires » après avoir suivi les ordres du médecin d’annuler le voyage et de se reposer. Une source proche du palais a déclaré à CNN à l’époque que son séjour à l’hôpital n’était « pas lié à Covid ». La reine devait assister à une réception en soirée à Glasgow lundi. Buckingham Palace a déclaré qu’elle prononcerait plutôt une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré.

Tout d’abord, bon ! Je suis content qu’ils aient retiré cela du programme de QEII. Ils auraient dû annuler sa comparution dès sa sortie de l’hôpital – il était absurde d’essayer de culpabiliser une femme de 95 ans pour voyager ET faire des discours ET divertir les dirigeants mondiaux. C’était particulièrement absurde étant donné que le prince Charles, Camilla, William et Kate devaient également tous comparaître à la conférence. Les « quatre fabuleux » peuvent-ils apporter le glam environnemental à une triste conférence de Glasgow ? Aussi : pensez-vous que Will et Kate iront directement à Glasgow après leurs vacances ?

Quant au message vidéo enregistré, il semble toujours qu’elle va bien lorsqu’elle est assise. C’est le fait de marcher, de se tenir debout et de se lever qui est le problème. Je suppose qu’elle sera assise pour la vidéo préenregistrée.

