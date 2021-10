garce | La reine Elizabeth utilise-t-elle une canne cette semaine pour susciter de la sympathie ?

Il y a quelques jours, la reine Elizabeth a assisté à un événement à l’abbaye de Westminster et elle a utilisé une canne. Des sources royales ont déclaré que QEII utilisait la canne pour le « confort », par opposition à une blessure spécifique, je suppose. Les gens ont également noté que certaines des allées de l’abbaye sont un peu inégales, il était donc logique qu’une reine de 95 ans veuille un peu de soutien. Mais je suppose que ce n’était pas un cas unique ! La reine a de nouveau utilisé une canne aujourd’hui, à Cardiff. Elle était là pour ouvrir le Parlement gallois, alias le Senedd. Elle portait un rose vif et a utilisé la même canne qu’elle a utilisée plus tôt cette semaine.

Il y a eu une conversation sur les réseaux sociaux pour savoir pourquoi, en particulier ce mois-ci, la reine utilise soudainement une canne. Je suppose que je suis la petite miss crédule soleil, parce que je crois à l’explication royale, et il semble tout à fait raisonnable qu’une femme de son âge ait besoin de soutien. Mais les complots pourraient aussi être vrais : peut-être projette-t-elle une image plus sympathique ces jours-ci pour amener les gens à se concentrer sur la petite vieille dame qui marche avec une canne, par opposition au monarque qui exerce son pouvoir, son argent et son accès pour protéger son violeur. fils.

Bizarrement, il y avait aussi une incohérence de masque avec ce voyage. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles étaient également présents à Cardiff, et lorsqu’ils sont entrés dans le bâtiment du Parlement, seul Charles portait un masque et la reine et Camilla n’en ont pas. Buckingham Palace a souligné qu’ils étaient en conformité avec les réglementations galloises actuelles de Covid. Mais j’en doute sérieusement.

Si vous êtes curieux au sujet de sa broche, c’est une jonquille en diamant. Les jonquilles sont la fleur nationale du Pays de Galles, ce que je ne connaissais vraiment pas auparavant.

