garce | La troisième saison de ‘You’ arrive en tête de ‘Squid Game’ comme n°1 sur Netflix en Amérique

Plusieurs séries originales de Netflix ont battu des records l’année dernière. Bridgerton avait été la série originale numéro un sur la plate-forme jusqu’à ce que Squid Game arrive il y a plusieurs semaines. Bien qu’il s’agisse d’une série en langue étrangère, Squid Game a accumulé 111 millions de vues sur la plateforme au cours de son premier mois. Cependant, la troisième saison de You est sortie au cours du week-end et a fait passer Squid Game de la première place sur Netflix aux États-Unis (Squid Game est toujours le numéro un mondial). Netflix a déjà annoncé que You avait été renouvelé pour une quatrième saison. Cette décision a été prise avant la diffusion de la saison trois, mais les chiffres ont sûrement renforcé cela. Voici quelques détails supplémentaires de Forbes :

Alors, qu’est-ce qui a détrôné Squid Game ? Ce serait la troisième saison de You, la série que Netflix a achetée à Lifetime après que la saison 1 ait si bien fonctionné il y a quelques années, et maintenant elle est de retour pour sa troisième sortie avec Penn Badgley et Victoria Pedretti en tant que couple de banlieue meurtrier avec un nouveau bébé .

La saison 3 n’a fait ses débuts qu’hier, ce qui signifie qu’elle est passée à la première place presque instantanément. C’est assez intéressant étant donné que même si You est certainement une série Netflix populaire, elle n’est pas assez populaire pour entrer dans la liste des 10 meilleurs à vie de Netflix que Squid Game se trouve maintenant au sommet. Donc, pour qu’il entre et déclasse instantanément Squid Game comme celui-ci, c’est en fait très impressionnant et montre que l’intérêt peut faire boule de neige pour la série au fil du temps. Avec ce genre de performance, il n’est pas étonnant que la saison 4 de You ait déjà reçu le feu vert, et c’était le cas avant même la diffusion de la saison 3.

Nous verrons comment You performe au cours de la semaine prochaine et combien de temps il parvient à rester à la première place. Je suppose que ce serait un bon moment, car c’est une série extrêmement populaire pour Netflix, même en dehors de son top 10 global, et d’après ce que j’ai vu cette saison jusqu’à présent (5 épisodes), je ne pense pas que cette nouvelle entrée décevoir les fans.

Quant à Squid Game, il continuera d’augmenter son énorme total alors que le reste du monde rattrapera le succès retentissant. Nous n’avons toujours pas de mot officiel sur la saison 2, bien que cela soit acquis à ce stade, et il ne fait aucun doute que les détails sont simplement en cours d’élaboration avec toutes les parties, qui peuvent désormais probablement exiger le prix demandé.