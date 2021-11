garce | La tutelle de Britney Spears a finalement été levée, Britney a été libérée

C’était un processus long et fastidieux, mais maintenant Britney Spears est enfin libre. En septembre, Jamie Spears a finalement été démis de ses fonctions de conservateur. Vendredi 12 novembre, la tutelle a finalement été levée. Il est à noter que depuis quatre ou cinq mois, tout a été fait selon l’échéancier de Britney et de son avocat. Il y avait des inquiétudes légitimes quant à ce qui se passerait si la tutelle était levée immédiatement, et l’avocat de Britney, Mathew Rosengart, voulait mettre certaines personnes et certaines protections en place pour que Britney soit toujours prise en charge, mais elle ne sera certainement plus sous tutelle. . Elle a un administrateur pour sa succession et ses finances, et son ancien conservateur Jodi Montgomery sera toujours là pour aider Britney à passer à une vie sans conservateur.

Britney Spears est libre – la chanteuse ne sera plus sous la tutelle qui régit sa vie depuis 13 ans, à compter de maintenant. Vendredi, la juge du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a approuvé la pétition de Jamie Spears visant à mettre fin à la tutelle de sa fille de 39 ans, Britney, après que la chanteuse a clairement indiqué au cours de l’été qu’elle voulait sortir de la situation juridique dans laquelle elle était impliquée. depuis plus d’une décennie. « Le tribunal constate et détermine que la tutelle de la personne et de la succession n’est plus nécessaire », a déclaré la juge Penny vendredi après-midi. « Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, la tutelle de la personne et des biens de Britney Jean Spears… est par la présente résiliée. » Alors que la tutelle de Britney sur la succession et la personne a été résiliée, le conservateur temporaire John Zabel aura des « pouvoirs administratifs » dans la fiducie et la succession de Britney. Pendant ce temps, son conservateur personnel Montgomery « sera là pour tout ce dont elle a besoin », selon l’avocat de Montgomery, Wright. Au début de l’audience, l’avocat de Britney, Mathew Rosengart, a déclaré : « Je ne veux pas enterrer le chef – nous pensons que la tutelle en pratique devrait prendre fin aujourd’hui… Le moment est venu aujourd’hui de mettre fin à la tutelle. M. Spears dans un avocat antérieur dans un renversement de 180 degrés insistait sur le licenciement ce jour-là. Notre position était que le licenciement était approprié. Mais nous voulions mettre en place un filet de sécurité, tant sur le plan financier que sur le plan personnel, et de vrais [to] nos papiers ont été soumis à la cour par Mme Wright au nom de Mlle Montgomery en termes de plan de soins de cessation. Il a ajouté que des papiers avaient également été déposés du côté de la succession et qu’un « transfert ordonné de pouvoir » était en cours. « Je voulais juste faire prendre conscience au tribunal que le filet de sécurité a été mis en place à la fois en ce qui concerne le côté financier et le côté personnel », a-t-il déclaré. L’avocat de Jamie, Alex M. Weingarten, et l’avocat de la personne de Britney, Jodi Montgomery, Lauriann Wright ont déclaré au tribunal qu’ils n’avaient rien à ajouter. L’avocat de la mère de Britney, Lynne, Gladstone Jones, a déclaré que Lynne « soutenait » la décision. Elle est apparue devant la caméra pendant une partie de l’audience, tandis que Jamie s’est également jointe à distance par téléphone.

[From People]

C’est juste une bonne histoire et j’espère que tout se passera bien pour Britney. J’espère qu’elle et Sam Asghari se marieront et j’espère qu’il restera un gars sympa et solidaire. J’espère que Rosengart continuera à mener des enquêtes civiles et pénales sur la gestion par Jamie Spears de Britney et de son argent, et Rosengart croit clairement que Jamie a détourné des millions (je le crois aussi). Ouais… laisse Britney avoir un peu de paix et de bonheur maintenant.

Bon Dieu j’aime tellement mes fans c’est fou 🥺❤️ !!! Je pense que je vais pleurer le reste de la journée !!!! Meilleur jour de ma vie… louez le Seigneur… puis-je avoir un Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney 🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L – Britney Spears (@britneyspears) 12 novembre 2021

Photos avec l’aimable autorisation de l’Instagram de Britney.