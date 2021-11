garce | Lady Gaga a parlé avec un accent italien à temps plein pendant neuf mois dans « House of Gucci »

Lady Gaga fait la couverture du numéro de décembre du Vogue britannique. Elle fait la promotion de House of Gucci, bien sûr, et cette pièce du Vogue britannique plonge profondément dans l’histoire réelle de Maurizio Gucci et Patrizia Reggiani – leur amour, leur mariage, leur style de vie extravagant, leurs maisons à travers le monde, les fêtes au Studio 54, bijoux, mode, luttes de pouvoir, divorce et, bien sûr, meurtre. C’est une très bonne introduction aux vraies personnes et à quel point tout cela était fou. Gaga indique clairement que même s’il y avait des aspects amusants dans tout cela, c’était un vrai travail, jour après jour, pour devenir Patrizia. Vous pouvez lire l’article complet ici. Quelques faits saillants :

Combien de temps a-t-elle vécu avec ce personnage : « Cela fait trois ans que j’ai commencé à travailler dessus, et je serai parfaitement honnête et transparent : j’ai vécu comme elle [Reggiani] pendant un an et demi. Et j’ai parlé avec un accent pendant neuf mois de ça. [On and] Hors caméra. Je n’ai jamais rompu. Je suis resté avec elle. Il m’était presque impossible de parler avec l’accent en tant que blonde. J’ai immédiatement dû me teindre les cheveux, et j’ai commencé à vivre d’une manière où tout ce que je regardais, tout ce que je touchais, je commençais à remarquer où et quand je pouvais voir de l’argent. J’ai aussi commencé à prendre des photos. Je n’ai aucune preuve que Patrizia était photographe, mais j’ai pensé comme exercice, et trouver ses intérêts dans la vie, que je deviendrais photographe, alors j’ai pris mon appareil photo compact partout où j’allais. J’ai remarqué que Patrizia aimait les belles choses. Si quelque chose n’était pas beau, je le supprimais.

Elle n’a jamais essayé de rencontrer le vrai Reggiani, qui réside à Milan : « Tu sais. J’ai seulement senti que je pouvais vraiment rendre justice à cette histoire si je l’abordais avec l’œil d’une femme curieuse qui souhaitait posséder un esprit journalistique afin que je puisse lire entre les lignes ce qui se passait dans les scènes du film. Cela signifiait que personne n’allait me dire qui était Patrizia Gucci. Pas même Patrizia Gucci.

Les étoiles se sont alignées pour que Gaga décroche ce film : « Et si je ne jouais pas à une salope énervée, sexy, hasardeuse et risquée ? Un chercheur d’or italien punk ?

Elle a vraiment travaillé dur sur l’accent : « J’ai commencé avec un dialecte spécifique de Vignola, puis j’ai commencé à travailler dans la manière de parler de la classe supérieure qui aurait été plus appropriée dans des endroits comme Milan et Florence. Dans le film, vous entendrez que mon accent est un peu différent selon à qui je parle. Ce fut l’expérience d’une vie de faire ce film parce que chaque minute de chaque jour, je pensais à mes ancêtres en Italie et à ce qu’ils devaient faire pour que je puisse avoir une vie meilleure. Je voulais juste les rendre fiers, c’est pourquoi j’ai pris la décision de faire la performance sur une vraie femme et non sur l’idée d’une mauvaise femme.

Elle n’est pas là pour glorifier un meurtrier : « Je ne souhaite pas glorifier quelqu’un qui commettrait un meurtre. Mais je souhaite rendre hommage aux femmes à travers l’histoire qui sont devenues des expertes en survie et aux conséquences malheureuses de la blessure. J’espère que les femmes regarderont cela et se rappelleront de réfléchir à deux fois au fait que les gens blessés blessent les gens. Et c’est dangereux. Qu’arrive-t-il à quelqu’un lorsqu’il est poussé par-dessus bord ? »

Se produisant à l’inauguration de Joe Biden. « Ce doit être l’un des jours les plus fiers de toute ma vie. Comme beaucoup de gens en Amérique, j’ai ressenti une peur profonde lorsque Trump était président, et je pourrai tout dire à mes enfants en ouvrant 45 et 46 en. Chantant dans une robe pare-balles Schiaparelli. Je ne sais pas si les gens savent ça à mon sujet, mais si je n’étais pas ce que je suis aujourd’hui, j’aurais été un journaliste de combat. C’était un de mes rêves. Quand j’étais au Capitole, la veille de l’inauguration, je me souviens m’être promené et chercher des preuves de l’insurrection.