garce | L’Aston Martin du prince Charles fonctionne au fromage, au lactosérum et au surplus de vin blanc ?!

Au cours du week-end, le Mail on Sunday a eu une histoire compliquée sur tout le drame qui a eu lieu autour de la fondation caritative du prince Charles, la même fondation qui a été un acteur clé dans plusieurs scandales sordides d’argent pour l’accès et d’argent pour les honneurs, dont beaucoup ont été dévoilés dans la presse britannique ces derniers mois. L’article du MoS est essentiellement une confirmation que l’assistant de longue date de Charles, Michael Fawcett, tombera complètement sur son épée pour son patron. Charles et sa fondation vont faire l’idiot et faire comme si Fawcett organisait tous ces programmes d’accès et d’honneurs à l’insu de personne. Si vous croyez cela, eh bien, je vous verrai London Bridge pour un prix avantageux.

Avant la conférence sur le climat de novembre à Glasgow, le prince Charles a accordé une interview exclusive à la BBC, consacrée à l’environnement et au changement climatique. La BBC comprend l’accès limité qu’ils reçoivent, il n’y a donc pas de questions sur Fawcett, ou le prince Andrew, ou les Sussex ou le racisme royal. Au lieu de cela, Charles a parlé à la BBC de sa voiture de fromage. *ajuste ses lunettes* Je veux dire, sa voiture qui roule au fromage comme carburant. Quelques citations de l’interview de Charles :

Sur les militants du climat comme XR, Insulate Britain et Greta Thunberg : «Tous ces jeunes ont l’impression que rien ne se passe jamais, alors bien sûr, ils vont être frustrés. Je comprends tout à fait parce que personne n’écouterait et ils voient leur avenir être totalement détruit. Le fait est que les gens devraient vraiment remarquer à quel point tant de jeunes sont désespérés. Sur son Aston Martin au fromage et au vin : « Cela fonctionne maintenant sur les déchets. Il s’écoule, pouvez-vous le croire, du surplus de vin blanc anglais et de lactosérum provenant du processus de fabrication du fromage.’ Sur son régime : « Je n’ai pas mangé de viande ni de poisson deux jours par semaine et je ne mange pas de produits laitiers un jour par semaine. Si plus faisait cela, vous réduiriez beaucoup la pression. Sur les dirigeants mondiaux : ‘C’est juste pour parler. Le problème est d’essayer d’agir sur le terrain, ce que j’essaie de faire depuis 40 ans. Sur le gouvernement britannique en faisant assez pour lutter contre le changement climatique : « Je ne pourrais pas commenter. » En étant traité d’idiot : « Si vous êtes l’idiot qui suggère tout cela, vous êtes accusé d’être un idiot. J’ai été accusé d’être anti-science. Ce n’était pas très amusant, comme vous pouvez l’imaginer, et puis parce que j’ai suggéré qu’il y avait de meilleures façons de faire les choses, j’ai été accusé d’ingérence et d’ingérence. Après avoir été ridiculisés pendant si longtemps, ils veulent tous soudainement que je les aide à les convoquer. Parce que je n’ai pas de hache à moudre, je veux seulement régler cette fichue chose.

[From The Daily Mail]

Tout d’abord, j’aimerais honnêtement en savoir plus sur sa voiture à fromages ! Je sais que ce n’est pas cool d’admettre ça, mais sérieusement, son Aston Martin roule au lactosérum ?? Pour le reste… c’est une petite confirmation pour moi que Charles était celui qui devait comparaître à la conférence sur le climat de Glasgow et que son fils et sa belle-fille sont tout simplement de la même manière. Je pense aussi que Charles est vexé parce que William est en train de copier un problème sur lequel Charles a travaillé pendant la majeure partie de sa vie d’adulte.

Aussi: j’aime un peu qu’il fasse la promotion, par l’exemple, de changements simples que les gens peuvent apporter, comme devenir végétarien deux jours par semaine, ou éviter les produits laitiers pendant un jour ou deux chaque semaine.

« Personne n’écouterait et ils voient leur avenir être totalement détruit » Le prince Charles discute de la sympathie pour les militants du climat, de la colère contre les discours creux des gouvernements internationaux et de sa voiture de sport propulsée par du fromage, avant la conférence sur le climat COP26https://t.co/VwahLJoLSY pic.twitter.com/N0QFYr9Zx8 – BBC News (Royaume-Uni) (@BBCNews) 11 octobre 2021

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.