J’apprécie le fait qu’Adele nous ait annoncé une nouvelle musique de divorce triste, donc je pense que nous tous, fans d’Adele, sommes retournés à 21 et 25 pour nous préparer. Par exemple, nous ne pouvons pas être jetés dans l’eau bouillante du chagrin, nous devons être relâchés progressivement dans l’eau. Le fil conducteur de la musique d’Adele ne concerne pas seulement le chagrin, il s’agit de la nostalgie, une nostalgie ardente d’être jeune, libre et ouvert à un amour qui change la vie. Elle a la trentaine maintenant, un divorce derrière elle, plus âgée et plus sage et essayant de s’approprier sa merde, mais la nostalgie de qui elle était et les décisions qu’elle a prises «à l’époque» demeurent.

Adele nous a préparé pour « Easy on Me », son premier single de son album 30. Elle a dit à Vogue que cet album n’est pas plein de chansons de type « Hello », mais vous pouvez certainement sentir l’écho de « Hello » dans « Easy, ” pas seulement dans les paroles, mais dans la vidéo. Comme la vidéo « Hello », « Easy » a été réalisé par Xavier Dolan, dont la mélancolie convient très bien à Adele. Voici la vidéo de « Easy on Me ».

Elle a raison, ce n’est pas un banger hymne comme « Hello » ou « Rolling in the Deep » (ses premiers singles de ses précédents albums). Elle semble avoir simplifié sa production et fait un choix conscient de laisser ses paroles et sa voix parler d’elles-mêmes. J’ai apprécié tout cela – la chanson, les paroles, la vidéo. Elle grandit aussi en tant qu’artiste visuelle, elle mûrit tout autour.

Cette semaine, Adele a posté ceci sur Instagram – je suppose que c’est la couverture de l’album pour 30. La deuxième diapositive est une déclaration sur ce que cet album signifie pour elle et ce qu’elle traversait au fur et à mesure qu’elle l’a fait.

