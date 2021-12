garce | Le Dr Oz, qui a qualifié d’acceptable 3% de décès d’enfants supplémentaires, critique le Dr Fauci

Le Dr Mehmet Oz a officiellement annoncé qu’il brigue le siège du Sénat que Pat Tomey quittera avec sa retraite. Beaucoup d’entre vous pensent qu’il a une chance d’obtenir le siège, ce qui me fait mal aux tripes. Nous devons faire attention à ce escroc. Les gens pensaient que Trump était une blague lorsqu’il s’est présenté à la présidence et nous devons toujours faire face à ces répercussions. Il y a des années, Oz a affirmé qu’il était un républicain modéré. Apparemment, il a changé de ton parce qu’il est sorti de la porte en crachant une rhétorique dure à droite, en commençant par attaquer le Dr Anthony Fauci. Non seulement il veut que Fauci soit démis de ses fonctions de chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Oz a accusé Fauci d’avoir induit le peuple américain et le Congrès en erreur et veut qu’il soit tenu responsable. Ceci est d’Oz, qui a fait valoir que 3% de décès d’enfants supplémentaires était un compromis acceptable pour rouvrir les écoles. Mais oui, crions sur le gars qui a consacré sa vie à sauver les gens des maladies infectieuses.

Mehmet Oz, l’entrepreneur médical et animateur de télévision actuellement candidat au Sénat américain en Pennsylvanie, a déclaré qu’il aimerait voir Anthony Fauci destitué de son poste de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – un poste qu’il occupe depuis 1984. « Dr. Anthony Fauci a perdu la foi et la confiance du peuple américain », a déclaré Oz au Post. « Il est temps qu’un nouveau visage parle au peuple américain, un visage plus digne de confiance. « Je pense qu’Anthony Fauci devrait être tenu responsable d’avoir induit en erreur, volontairement ou non, le public américain et le Congrès des États-Unis », a ajouté Oz. Oz a jeté son chapeau dans la course au Sénat du GOP de Pennsylvanie la semaine dernière, cherchant à pourvoir le siège laissé vacant par le sénateur républicain sortant Pat Toomey. David McCormick, PDG de hedge funds, envisage également une fuite. Scott Parnell, un candidat soutenu par Trump, a abandonné la course en novembre. Fauci a fait l’objet de critiques croissantes dans les cercles conservateurs après avoir déclaré au Congrès que les National Institutes of Health – son organisation mère – n’avaient pas financé la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine. Le NIH a ensuite corrigé Fauci. De nombreux experts pensent que le coronavirus est originaire de l’institut.

[From New York Post]

Le Dr Fauci n’est qu’un responsable. De nombreuses recherches documentent sa responsabilité et les résultats qu’elle produit. L’audace d’Oz d’affronter Fauci comme ça. Je comprends pourquoi il le fait, parce que Fauci est un bouton chaud de droite. C’est comme un jeu de carnaval : frappez verbalement le médecin crédible, obtenez un vote ! Mais le fait qu’Oz pense qu’il en a le droit est riche. Le Dr Fauci a travaillé pour nous protéger du VIH/SIDA, du SRAS, de la grippe porcine, du MERS, d’Ebola et maintenant du COVID-19. Le Dr Oz, quant à lui, a passé son temps à pousser les cétones de framboise pour brûler les graisses et a accordé du crédit à l’ivermectine pour lutter contre Covid. Alors oui, les mêmes.

Fauci n’est pas non plus le seul bouton sur lequel Oz appuie. Il est contre Black Lives Matter et les écoles qui enseignent également la théorie critique de la race. Ça va être super amusant de voir où ce « docteur » descend sur l’avortement et les autres droits des femmes. Ou comment son serment d’Hippocrate résiste au deuxième amendement. La seule – SEULE – bonne chose qui ressort de sa stupide candidature au Sénat, c’est au moins que nous l’obtenons, lui et sa misérable émission télévisée.

Crédit photo : Instagram et Avalon.red