garce | Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, interdit les mandats de vaccination – pour les entreprises privées

Si vous êtes lent à croire que le Parti républicain est un culte de la mort malgré toutes les preuves alors peut-être que cette histoire vous éclairera. Le Texas est apparemment le modèle de deux idées concurrentes. D’une part, le Texas est un État mûr pour une prise de contrôle démocrate. Depuis 2008, le Texas s’est rapproché de l’état bleu. Biden a perdu l’État de moins de 6%. D’un autre côté, le Texas est également le modèle républicain sur la façon de créer le chaos et la destruction dans votre électorat. À titre d’exemple, le gouverneur Dumbfuq Abbott a signé plusieurs lois au cours de la dernière année. Une loi met en vigueur une interdiction quasi totale des avortements. Et en prime, l’État incite financièrement les gens à signaler les personnes qui ont peut-être aidé une femme à se faire avorter. Abbott a également adopté une loi insensée sur les armes à feu qui permet aux habitants du Texas de porter une arme à feu sans permis ni vérification des antécédents. (Pas encore hier, il y a eu une tentative de meurtre et un meurtre dans ma rue à cause de la rage au volant.) Maintenant, Abbott, bien qu’il ait été vacciné et ait reçu le COVID en août, vient de signer un décret qui interdira à toute entité, y compris les entreprises privées, d’imposer des mandats de vaccin COVID aux leurs clients et leurs employés. Cette décision va à l’encontre de la philosophie républicaine consistant à empêcher le gouvernement de s’ingérer dans les affaires privées. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires via CNBC :

« Le vaccin COVID-19 est sûr, efficace et notre meilleure défense contre le virus, mais devrait rester volontaire et jamais forcé », a déclaré Abbott dans un communiqué. Abbott, un républicain, a déclaré dans son ordre que cela était motivé par le mandat fédéral sur les vaccins de l’administration Biden, que le gouverneur a qualifié de trop grande portée fédérale. Le président Joe Biden a annoncé le mois dernier un mandat exigeant que les entreprises de 100 employés ou plus veillent à ce que leurs effectifs soient vaccinés ou régulièrement testés. Le département du Travail n’a pas encore publié les détails de la règle d’urgence, mais Biden a appelé la semaine dernière les entreprises à agir maintenant et à ne pas attendre que l’exigence entre en vigueur. Abbott, qui a été testé positif pour Covid en août, a également résisté aux mandats de masque et exigeant une preuve de vaccination dans l’État. L’État a continué de connaître une augmentation des cas et des hôpitaux surpeuplés, ce qui a incité le gouverneur à investir dans des centres de perfusion d’anticorps monoclonaux. Dans l’ordre de lundi, Abbott a également envoyé une note au greffier en chef de la Chambre des représentants de l’État et au secrétaire du Sénat de l’État demandant de codifier le mandat dans un projet de loi. Le gouverneur a déclaré que l’ordre sera annulé lorsque la législature contrôlée par le GOP adoptera le projet de loi.

[From CNBC]

Ce qui se passe au Texas est un avertissement littéral au reste des États-Unis à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer lorsque les mauvais politiciens sont au pouvoir. Maintenant, cet imbécile rend acceptable que les gens viennent respirer leurs germes COVID sur tout le monde. C’est comme Abbott et par extension le parti républicain essaient de tuer autant de personnes que possible par négligence et irresponsabilité. Abbott essaie également de mettre en œuvre des lois qui ne permettront pas aux écoles de mettre en œuvre des mandats de masque et de vaccin. Plusieurs districts scolaires à travers l’État se sont cependant battus. Ce qui est encore plus fou, c’est que la colline sur laquelle les républicains sont prêts à mourir les tue. J’ai le sentiment qu’il y aura des trous de masque qui crieront au visage des gens et déclencheront des bagarres. Parce que bien sûr, le Texas. En tant que Texan, je reste dans un état de rage constant face à la mauvaise gestion de l’État sous l’œil d’Abbott.

Crédit photos : Avalon.red et via Instagram