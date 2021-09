garce | Le président Biden a autorisé une réponse « pangouvernementale » à la loi sur l’avortement au Texas

Tout le monde est encore sous le choc de l’inaction de la Cour suprême sur la loi sur l’avortement complètement dingue du Texas. Non seulement la loi texane interdit les avortements après six semaines, mais elle oblige les civils à informer les personnes et à poursuivre les personnes qui « aident » les femmes à demander ou à se faire avorter. La loi provoque déjà le chaos au Texas. Les défenseurs des droits en matière de reproduction pensent que parce que SCOTUS a laissé passer la loi, il y aura une nouvelle vague de législation anti-choix au niveau de l’État. Tout au long de la semaine, trop de gens ont “blâmé” le président Biden. Le même président Biden qui a toujours soutenu les choix reproductifs des femmes et soutenu les juges pro-choix. Je suppose que certaines personnes ne pensent jamais à blâmer le désordre du Texas, vous savez, les lobbyistes anti-avortement déséquilibrés, les républicains du Texas, Donald Trump et ses choix pour les juges SCOTUS et Mitch McConnell. Eh bien, le président Biden essaie de nettoyer le gâchis du GOP :

Le président Joe Biden a déclaré jeudi qu’il lançait une réponse « pangouvernementale » pour tenter de protéger l’accès à l’avortement au Texas après la décision de la Cour suprême de ne pas bloquer l’interdiction quasi-totale de la procédure par l’État.

Dans un communiqué, Biden a déclaré qu’il enjoignait au bureau du conseil de la Maison Blanche et à son conseil de politique sur le genre d’impliquer le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Justice pour évaluer les «outils juridiques dont nous disposons pour isoler les femmes et les prestataires de l’impact de Le programme bizarre du Texas d’application de la loi sous-traitée à des parties privées.

La loi, connue sous le nom de projet de loi 8 du Sénat, interdit les avortements après six semaines de grossesse, avant même que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes, et comporte des dispositions d’application uniques permettant aux citoyens privés, plutôt qu’aux représentants de l’État, de poursuivre les prestataires d’avortement. Le président a qualifié la décision 5-4 de la Cour suprême du jour au lendemain « d’attaque sans précédent contre les droits constitutionnels d’une femme en vertu de Roe v. Wade » depuis la décision il y a près de 50 ans.

“De parfaits inconnus seront désormais habilités à s’injecter dans les décisions de santé les plus privées et personnelles auxquelles sont confrontées les femmes”, a déclaré Biden. « Cette loi est si extrême qu’elle ne permet même pas d’exceptions en cas de viol ou d’inceste. Et cela permet non seulement à de parfaits inconnus de s’impliquer dans les décisions les plus privées prises par une femme, mais cela les incite en fait à le faire avec la perspective de 10 000 $ s’ils gagnent leur cause.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré jeudi dans une brève déclaration que son département “est profondément préoccupé par le Texas SB 8. Nous évaluons toutes les options pour protéger les droits constitutionnels des femmes, y compris l’accès à un avortement”.

L’opinion majoritaire non signée de la Cour a déclaré que si les prestataires d’avortement « soulevaient de sérieuses questions » sur la constitutionnalité de la loi, leurs arguments ne répondaient pas de manière adéquate aux questions procédurales « complexes et nouvelles » présentées par l’affaire. Après l’entrée en vigueur de la loi, les membres démocrates du Congrès ont renouvelé leurs appels à l’élargissement de la Cour suprême pour défendre Roe v. Wade et ont exigé l’adoption d’un projet de loi qui codifierait ces protections. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a déclaré jeudi qu’elle apporterait la mesure au parquet lorsque les législateurs reviendront de la récréation.