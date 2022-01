garce | Le prince Andrew doit fournir des preuves de ses glandes sudoripares et du voyage de la pizza à Woking

Virginia Giuffre continue de gagner diverses requêtes préalables au procès dans son procès contre le prince Andrew. Vendredi, le juge Lewis A Kaplan a rendu une ordonnance écrite ordonnant à Andrew de remettre les documents selon un calendrier défini et de ne pas essayer de ralentir la procédure. Le juge Kaplan a également rejeté les tentatives des avocats d’Andrew de tatillonner le statut de résidence de Virginia – Andrew a affirmé que Virginia (une citoyenne américaine) ne pouvait pas intenter de poursuite devant un tribunal fédéral américain parce qu’elle vit en Australie. Virginia a déclaré qu’elle avait également une résidence dans le Colorado et le juge a pris son parti. Désormais, Virginia n’a plus à fournir de « preuves » de sa double résidence, ce qu’exigeaient les avocats d’Andrew. Les avocats d’Andrew n’ont pas non plus été en mesure de fournir des preuves ou des témoins du dysfonctionnement des glandes sudoripares d’Andrew OU de son voyage dans un Pizza Express à Woking la nuit où il a violé Virginia, 17 ans, au domicile de Ghislaine Maxwell.

Beaucoup d’énergie est maintenant concentrée sur la façon dont les choses se présentent plutôt mal pour Andrew d’une douzaine de manières différentes. Bien que son nom n’ait pas été mentionné lors du procès pénal de Ghislaine Maxwell, la condamnation de Maxwell est considérée comme un signe avant-coureur de malheur pour Andrew. À juste titre! D’autant plus qu’il semble que Virginia pourrait faire une déclaration sur l’impact de la victime lors de la condamnation de Ghislaine :

Virginia Giuffre – la femme qui prétend avoir été forcée de coucher avec le prince Andrew à l’âge de 17 ans – pourrait être amenée à faire une déclaration de victime à un juge de New York pour la condamnation de Ghislaine Maxwell. Bien qu’un certain nombre d’accusateurs n’aient pas témoigné au procès, les femmes auront plutôt la possibilité de faire une déclaration à la juge Alison Nathan, selon le Telegraph. L’une d’elles serait Mme Giuffre – connue avant son mariage sous le nom de Virginia Roberts – qui prétend avoir eu des relations sexuelles avec Andrew à trois reprises en 2001, à une époque où elle était adolescente et sous le contrôle d’Epstein. Le prince a nié les allégations. Les déclarations de la victime sont des témoignages présentés au tribunal qui décrivent les effets des actions d’un contrevenant. Bien que les lignes directrices et les rapports soient principalement utilisés pour déterminer la durée de la peine, un juge devrait également tenir compte des déclarations de la victime. Sigrid McCawley, qui représente Mme Giuffre, a déclaré au journal: » Lors de la condamnation, je prévois qu’il y aura beaucoup de témoignages de beaucoup, beaucoup d’autres femmes qui n’ont pas pu être entendues au procès, qui se présenteront et apporteront informations sur leurs souffrances aux mains de Ghislaine Maxwell. Je pense que cela sera examiné par le tribunal avant que le juge Nathan ne rende sa décision sur la durée de la peine de Ghislaine derrière les barreaux. Cela vient au milieu des affirmations selon lesquelles le palais de Buckingham «s’est endormi» dans la crise du prince Andrew et a été paralysé par l’indécision sur la façon de gérer les choses. Des initiés royaux de haut rang ont déclaré que le duc opérait en « impunité » en tant que membre de la famille royale parce que le personnel avait « trop ​​​​peur » pour lui tenir tête. Et ils disent que l’idée qu’il pourrait encore revenir à la vie publique, malgré la controverse tourbillonnante autour de son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein, doit être annulée.

[From The Daily Mail]

Oui, l’accusation a limité la portée du procès pénal, qui s’est avéré être un choix judicieux car Maxwell a été reconnue coupable de cinq chefs d’accusation sur six, et elle sera probablement condamnée à la prison pour le reste de sa vie de toute façon. Les déclarations de la victime lors de la détermination de la peine n’ont pas le même fardeau de la preuve, et Virginia devrait absolument faire une déclaration.

Quant à Andrew… il y a beaucoup d’énergie au Royaume-Uni sur la façon dont Andrew a juste besoin de régler à l’amiable. C’est ce que je dis depuis des mois ! Cela n’aurait jamais dû aller aussi loin, d’un « point de vue royal ». Andrew aurait dû s’installer avec Virginia depuis longtemps.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid et WENN.