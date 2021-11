garce | Le prince Charles est parti ce matin pour la Jordanie, où sont les conseillers d’Etat ?

Hier, dimanche du Souvenir, c’était le 74e anniversaire du prince Charles. Les comptes royaux des médias sociaux ont tous publié des photos et des souhaits d’anniversaire pour Chuck, mais la plupart des gens se sont concentrés sur le retrait de la reine de l’événement du cénotaphe à la dernière minute. Charles a pris la place de sa mère, tout comme il l’a fait au Festival du Souvenir. Même s’il n’est pas officiellement le Régent, il agit comme ça. Ce qui rend également étrange le moment où Chuck et Camilla ont quitté le Royaume-Uni ce matin.

Le prince de Galles s’est envolé lundi pour la Jordanie pour la première partie de sa tournée au Moyen-Orient après avoir vérifié la reine qui a été forcée de manquer le service du dimanche du Souvenir. Charles et la duchesse de Cornouailles arrivent à Amman mardi et se rendront plus tard en Égypte. Il s’agit de la première tournée royale à l’étranger depuis deux ans après l’arrêt de la pandémie. Il est entendu que le prince a parlé à la reine après qu’elle se soit retirée du service au cénotaphe dimanche en raison d’une entorse au dos. Lundi, elle effectuait des tâches légères à Windsor. La tournée en Jordanie, à l’occasion du centenaire du royaume, mettra en valeur ses « relations bilatérales solides » avec le Royaume-Uni et se concentrera sur la lutte contre la crise climatique. La visite de Charles en Jordanie renforcera la coopération en matière de sécurité et les relations de longue date entre les deux familles royales. Le premier jour des fiançailles, Charles et Camilla seront accueillis par le roi Abdallah et la reine Rania au palais Al Husseiniya.

Ce voyage est prévu depuis des semaines, voire des mois, et il a été dit que Charles était assez impatient de revenir aux tournées royales, même si ses tournées sont ennuyeuses comme l’enfer et qu’elles sont très peu couvertes en dehors de Salt Island. Mais cela m’a aussi fait penser à ce week-end de fin octobre où Charles était en Italie pour le sommet du G20 et où les « sources » du Daily Mail ont soudain paniqué à propos des conseillers d’État. Si la reine est frappée d’incapacité, quatre conseillers d’État sont nommés pour prendre en charge et entreprendre les affaires de la couronne. Actuellement, ces conseillers sont Charles, William, Harry et Andrew. Harry est définitivement hors du pays. Charles voyage en dehors du Royaume-Uni. Andrew est un pervers qui a démissionné de ses fonctions royales. Cela laisse donc William, timide au travail, tenir le fort pendant que la reine est apparemment trop malade pour faire quoi que ce soit. Eux non plus n’ont pas encore procédé à la nomination de nouveaux conseillers d’Etat !!

