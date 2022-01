garce | Le prince Charles offrant un « rameau d’olivier » à Harry pour lui faire reporter ses mémoires ?

Les gens ont à peine commenté l’histoire de la couverture de Newsweek du prince Charles, mais je savais que c’était important en raison des histoires de suivi potentielles. Charles couvre le « Climate Change Issue » actuel de Newsweek, et Charles a écrit un essai à la place d’une interview de couverture. Dans l’essai, il a vérifié le nom de ses deux fils et a écrit qu’il était «fier» d’eux pour leur travail dans le domaine de la conservation et de l’environnement. C’est simplement un truc de papa normal, n’est-ce pas ? C’était Charles reconnaissant simplement qu’il avait deux fils et qu’ils avaient tous les deux fait un travail qui le remplissait de fierté. Sauf bien sûr que ce n’était pas si simple. Un commentateur royal a suggéré que cette vérification du nom de Newsweek faisait partie d’un plan évident de Charles pour encourager le prince Harry à reporter ses mémoires. Ces gens.

Le prince Harry pourrait retarder ses mémoires explosives après que Charles lui ait offert un « rameau d’olivier » pour guérir leur rupture, a déclaré un expert royal. Le duc de Sussex a annoncé la sortie de son prochain livre l’année dernière, promettant de donner un récit « totalement véridique » de sa vie. L’annonce aurait déclenché un « tsunami de peur » au palais de Buckingham, craignant que les mémoires ne fassent écho à l’interview explosive d’Harry avec Oprah. Harry aurait également « à peine parlé » avec son père l’année dernière, alors que leurs relations s’effondraient à « un niveau record ». Mais dans un acte de réconciliation inattendu cette semaine, Charles a rendu hommage à Harry dans un essai de Newsweek, louant le travail environnemental de son fils tout en partageant à quel point il est « fier » du duc pour « avoir passionnément souligné l’impact du changement climatique ». ses commentaires pourraient aider à guérir le fossé père-fils en cours. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré au Sun Online : « Je pense que cet hommage est très important car c’est une chose que Charles, William et Harry partagent et c’est la nécessité de lutter contre le changement climatique. Les relations de Harry avec son père ont bien sûr été extrêmement tendues. Le fait que Charles ait fait cela dans Newsweek, qui a un grand tirage en Amérique, je pense que c’est clairement une forme de rameau d’olivier dans l’espoir qu’il y aura une forme de réconciliation. Les mémoires de Harry, qui devraient se concentrer sur sa vie aux yeux du public «de l’enfance à nos jours», devraient être publiées à un moment donné en 2022. Mais M. Fitzwilliams pense que les derniers commentaires de Charles pourraient inciter son fils à retenir le date de publication. « Je pense que si vous offrez un rameau d’olivier, il n’est que raisonnable d’attendre quelque chose en retour », a déclaré l’expert. « J’aurais pensé qu’une certaine forme de report de l’autobiographie serait envisagée. Sinon, tout ce qui est dit à Meghan et Harry lorsqu’ils viennent pour les célébrations du jubilé de platine – ce qui, j’en suis sûr, pourrait trouver sa place dans le livre. Les mémoires de Harry doivent actuellement paraître la même année que le jubilé de platine de la reine, ce qui signifie qu’elles ont le potentiel de jeter une ombre sur les célébrations. Et M. Fitzwilliams suggère que les choses pourraient être gérées « afin qu’elles n’embarrassent pas davantage la famille royale cette année… La famille royale doit savoir que la pression leur est retirée en ce qui concerne cette autobiographie », a-t-il ajouté. « C’est une façon de gérer ça. »

[From The Sun]

Comment se passerait cette conversation ? Chaz : « Alors, je vous ai mentionné dans mon essai de Newsweek, j’ai dit que j’étais fier de vous. » Haz : « Merci, je suppose. » *silence gêné* Chaz : « Alors maintenant que j’ai fait quelque chose pour toi, vas-tu reporter la publication de ton livre ? » *la ligne téléphonique est coupée* Ne vous méprenez pas, je crois absolument que Charles et les courtisans ont plusieurs plans farfelus pour dissuader Harry de publier ses mémoires. A défaut, Charles, William et la reine feront tous le maximum pour salir Harry avant la sortie du livre. Le problème, c’est que le livre de Tina Brown sort juste avant celui de Harry, et le livre de Brown fera probablement aussi la une des journaux, et ces titres ne seront pas agréables pour les Windsor.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.