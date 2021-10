garce | Le prince Harry est co-auteur d’un éditorial WaPo sur la protection du delta de l’Okavango contre le forage

Le prince Harry et Reinhold Mangundu ont co-écrit un éditorial du Washington Post, qui a été publié jeudi après-midi. Quelques jours seulement avant que le prince William ne remette ses Keenshot Awards dimanche. La bonne foi de Harry est qu’il est « co-fondateur de la fondation à but non lucratif Archewell et président d’African Parks, une organisation non gouvernementale ». Reinhold Mangundu « est un militant écologiste, écologiste et poète namibien ». Le but de l’éditorial est de « Protéger le bassin de la rivière Okavango contre les forages d’entreprise ». La rivière Okavango traverse l’Angola, la Namibie et le Botswana, où elle se jette dans le delta de l’Okavango. Le delta est un écosystème précieux pour l’homme, la flore et la faune. Et une société canadienne vient d’obtenir des droits de forage dans le bassin fluvial. Extrait de l’éditorial :

Le bassin versant de l’Okavango est un cœur battant naturel qui a nourri les humains et la faune en Afrique australe pendant des générations – et il est en danger. Les eaux rajeunissantes de cet écosystème complexe et magnifique – si vaste qu’il est visible de l’espace – vont et viennent des hautes terres d’Angola à la rivière Okavango dans la région de Kavango en Namibie, jusqu’au delta protégé de l’Okavango au Botswana. L’Okavango est une force de vie, fournissant la principale source d’eau à près d’un million d’Autochtones et de la population locale et à certaines des espèces sauvages les plus majestueuses de la planète, y compris des espèces en danger critique d’extinction. Bien que ravagée par la sécheresse pendant une grande partie de l’année, la région a un débit d’eau moyen de 2,5 billions de gallons pendant la saison des inondations.

Mais il y a une menace imminente à l’horizon : le forage pétrolier des entreprises. Le bassin de la rivière Okavango est assiégé par ReconAfrica, une société pétrolière et gazière canadienne qui a obtenu des licences de forage exploratoire dans une zone de la Namibie et du Botswana plus grande que certains pays européens. Nous pensons que cela pillerait l’écosystème pour un profit potentiel. Il est préférable de ne pas déranger certaines choses dans la vie pour réaliser leur objectif en tant que bénéfice naturel. C’est l’un d’eux.

Nous avons tous deux trouvé refuge et inspiration dans l’Okavango, et les effets environnementaux du forage sont une préoccupation majeure. Une fuite récente d’un pipeline au large des côtes du sud de la Californie a pompé plus de 140 000 gallons de pétrole dans le Pacifique. En juillet, une compagnie pétrolière a mis le feu à l’océan dans le golfe du Mexique. Il n’y a aucun moyen de réparer les dommages causés par ce genre d’erreurs. Le forage est un pari dépassé qui a des conséquences désastreuses pour beaucoup et des richesses incroyables pour quelques puissants. Il représente un investissement continu dans les combustibles fossiles au lieu des énergies renouvelables.

ReconAfrica a déclaré l’année dernière qu’elle prévoyait de découvrir jusqu’à 32 milliards de barils de pétrole dans l’Okavango. Certaines estimations suggèrent un total plus proche de 120 milliards de barils, comme si c’était une bonne chose.