garce | Le prince Harry et Meghan cherchent-ils à vendre leur maison à Montecito et à déménager ?

Vous savez comment les médias britanniques ont passé un an et demi à rendre compte de manière hystérique du manoir Montecito du duc et de la duchesse de Sussex ? Celui qui a coûté entre 10 et 25 millions de dollars, parce qu’ils ne pouvaient pas décider quel chiffre sonnait le plus mal ? Le même manoir avec vingt salles de bains, cinquante chambres, une salle de yoga et quatre cuisines, parce qu’ils ne pouvaient pas décider ce qui sonnait le plus mal ? Ce manoir de Montecito, la Casa de Sussex, pour la famille royale californienne. Eh bien, selon des sources britanniques, Meghan et Harry pourraient déménager ?

Le prince Harry et Meghan Markle envisagent de quitter leur manoir californien de 11 millions de livres sterling parce qu’ils ne sont «pas sur la lune» avec, selon les rapports. Le duc et la duchesse de Sussex chercheraient à quitter leur propriété de neuf chambres dans le quartier exclusif de Montecito après seulement 18 mois, car ils n’aiment pas son emplacement. Des initiés ont affirmé que le couple cherchait maintenant d’autres endroits pour élever leurs enfants Archie, deux ans, et Lilibet, six mois. Cela vient après qu’ils aient passé leur premier Noël en famille dans le manoir tentaculaire, montrant même un aperçu de leur bébé Lilibet pour la première fois sur leur carte de Noël. Une source a déclaré au Daily Mirror : « Ils envisagent de vendre leur maison là-bas. Cependant, il ne sera pas sur le marché à cause de qui ils sont. Il n’est montré qu’aux personnes confirmées avec des fonds et qui sont des acheteurs sérieux. L’initié a ajouté: « Ils veulent rester dans le quartier ou à proximité, mais ils ne sont pas ravis de la maison et de l’emplacement. » Le couple a acheté leur manoir, qui compte 16 salles de bains, à Montecito, en Californie, l’année dernière après avoir quitté les fonctions royales de première ligne et déménagé aux États-Unis. Les clés de Frogmore Cottage à Windsor ont ensuite été remises à la princesse Eugénie, qui y vit avec son mari Jack Brooksbank et leur fils August.

[From The Daily Mail]

Ce n’était pas leur premier Noël à Montecito, c’était leur deuxième. Ils ont acheté la maison à l’été 2020. Personnellement, je ne serais pas surpris si Harry et Meghan voulaient vivre ailleurs, Meghan en particulier. Je pense que Harry a guidé leurs choix immobiliers, de Frogmore Cottage à ce palais de Montecito. Il a voulu cocooner sa petite famille et la tenir éloignée de partout ailleurs. Je pense toujours que si c’était uniquement l’appel de Meghan, ils seraient restés à Londres (pas déménagés à Windsor) et ils vivraient probablement à Malibu ou à Bel Air. Quoi qu’il en soit, cela pourrait être vrai ou peut-être pas, qui sait. Peut-être qu’ils cherchent à rentabiliser la propriété. Le marché immobilier californien est dingue, j’imagine qu’ils pourraient réaliser un profit important, honnêtement.

